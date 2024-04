Πάτρα: Αλαλούμ με τη διασύνδεση των POS- Tι συμβαίνει με Λαϊκές Αγορές, Ταξί και Περίπτερα

«Μπάχαλο» χαρακτηρίζουν την τρέχουσα κατάσταση για τη διασύνδεση των POS με τις ταμειακές μηχανές, οι επαγγελματίες της Πάτρας.

Η προθεσμία που είχαν οι τεχνικοί εγκατάστασης αλλά και οι επιχειρήσεις, προκειμένου να δηλώσουν στην εφαρμογή της ΑΑΔΕ το ραντεβού τους για διασύνδεση των POS με τις ταμειακές μηχανές, έληξε στις 31 Μαρτίου, ωστόσο ελάχιστοι είναι οι επαγγελματίες που έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία.

«Μόλις το 5% των πωλητών έχει ολοκληρώσει τη διασύνδεση» τονίζει στο thebest.gr ο πρόεδρος του συλλόγου "Άγιος Τρύφων" Λαϊκή Αγορά Πατρών, Δημήτρης Παπαδάτος και εξηγεί: «είμαστε από τους κλάδους που έχουμε εξ αρχής δηλώσει ότι θα τοποθετήσουμε τη συσκευή All in One, μας έδωσαν παράταση και τον Απρίλιο, παρόλαυτα τα προβλήματα παραμένουν. Πολλοί συνάδελφοι έχουμε κάνει εδώ και μέρες αίτηση στην τράπεζα για να λάβουμε τον κωδικό για να ενεργοποιηθεί το POS και ακόμα δεν έχουμε καμία ειδοποίηση. Περιμένουμε να πάρουμε τη συσκευή All in One γιατί είναι δεδομένο πια ότι δεν μπορεί να γίνει αλλιώς η διασύνδεση. Επίσης, παρότι από το υπουργείο μας είχαν υποσχεθεί ότι οι ΚΑΔ που έχουμε εμείς θα ενεργοποιηθούν και δεν θα υπάρχει διαλογή, ωστόσο ακόμα και χθες δίνοντάς τον, μας βγάζει εκτός, δηλαδή δεν είναι επιλέξιμος ο ΚΑΔ αρά δεν παίρνουμε ούτε voucher. Από την άλλη, οι τεχνικοί δεν δέχονται τα voucher γιατί δεν έχουν πάρει τα λεφτά από το κράτος και μας λένε πληρώστε τα και όταν πάρουμε τα χρήματα θα σας τα δώσουμε πίσω. Αλλά από τη στιγμή που δεν έχουμε πάρει τον κωδικό από την τράπεζα, δεν μπορεί ο τεχνικός να ενεργοποιήσει το μηχάνημα».

Μιλώντας, στο thebest.gr για το θέμα που έχει προκύψει, o πρόεδρος των ταξιτζήδων Πάτρας Γιώργος Σίδερης, αναφέρει: «Αρχικά, πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι τα ταξί δεν είναι υποχρεωμένα στη διασύνδεση POS με ταμειακή μηχανή. Τα ταξί και τα βενζινάδικα εξαιρούνται από το νόμο. Από χθες όμως είμαστε και εμείς πλέον υποχρεωμένοι να χρησιμοποιούμε POS. Υπάρχει όμως ένα πρόβλημα για το οποίο ευθύνονται οι τράπεζες και οι εταιρίες προμήθειας των τερματικών μηχανημάτων, που δεν έχουν κάνει τη διασύνδεση του POS στους παρόχους. Οι τράπεζες δεν έχουν δώσει ακόμα τους κωδικούς για να προχωρήσει η διαδικασία. Συνάδελφοι, έχουν το δελτίο παραγγελιάς ως όφειλαν βάση του νόμου έως 29 Φεβρουαρίου, όμως με υπαιτιότητα των τραπεζών και των εταιριών δεν έχουν ακόμα συνδεθεί και κινδυνεύουν, αν βγουν για ελέγχους, να πληρώσουν πρόστιμο. Η διασύνδεση στα ταξί, γίνεται είτε με εφαρμογές μέσω κινητού τηλεφώνου, είτε σε τερματικά ασύρματα μηχανήματα. Αυτή τη στιγμή στην Πάτρα, το 90% του κλάδου έχει καταφέρει να προχωρήσει τη διαδικασία και την έχει ολοκληρώσει».

Προβλήματα, αντιμετωπίζουν και οι περιπτερούχοι της Πάτρας, με τη διασύνδεση. Γι’ αυτά, αναφέρθηκε, ο πρόεδρος τους, Παναγιώτης Ταλαγάνης στο thebest.gr: «Το 70% των συναδέλφων έχουν συνδεθεί, ενσύρματα αλλά υπάρχει το υπόλοιπο 30% που ακόμα δεν μπορεί να προχωρήσει στη διασύνδεση, λόγω των τραπεζών, που δεν μπορούν να κάνουν αναβάθμιση στα ασύρματα μηχανήματα που έχουν ήδη προμηθευτεί. Η σύνδεση μπορεί να γίνει τώρα με GPRS που είναι αργό και όχι με wifi και το παράδοξο είναι ότι αν γίνει με GPRS μετά δεν υπάρχει η δυνατότητα σύνδεσης με wifi, ενώ το ανάποδο μπορεί να συμβεί. Τα ασύρματα POS έχουν πρόβλημα. Επίσης, τα ραντεβού με τις τράπεζες είναι χρονοβόρα. Μέχρι 31 Μαρτίου έπρεπε να έχει δηλωθεί, από τον τεχνικό, το ραντεβού στην ΑΑΔΕ μέσω πλατφόρμας και μέχρι τέλος Απριλίου είναι η λήξη της προθεσμίας. Γεγονός που δεν πρόκειται να συμβεί, οπότε θα πρέπει να δώσει και άλλη παράταση».