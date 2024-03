Τηλεθέαση: Ποιος τερμάτισε πρώτος το βράδυ του Σαββάτου (30/1)

Με αμείωτη ένταση συνεχίζεται η μάχη για την τηλεθέαση στην prime time ζώνη των τηλεοπτικών καναλιών.

Το βράδυ του Σαββάτου (30/3) στην prime time ζώνη την πρωτιά στο γενικό κοινό πήρε το «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος», ενώ ακολούθησαν το «J2US» και η «Ελληνική ταινία – Ο Θόδωρος και το δίκαννο». Στο δυναμικό κοινό στην πρώτη θέση βρέθηκε το «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος», με την «Ξένη ταινία – Ice age 3» να βρίσκεται στη δεύτερη θέση, ενώ στην τρίτη ακολούθησε το «J2US».

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό:

ΠΟΙΟΣ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟΥΧΟΣ 18,8%

J2US 13,6%

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ – Ο ΘΟΔΩΡΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΚΑΝΝΟ 11,1%

VINYLIO REWIND (Ε) 10,2%

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ – ΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΔΑ ΣΤΟ ΧΑΡΕΜΙ 9,5%

ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ – ICE AGE 3 9,4%

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ – Ο ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΔΡΑΣΗ 5,2%

ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ – ΣΕΡΛΟΚ ΧΟΛΜΣ 3,7%

LATE NIGHT:

THE 2NIGHT SHOW – BEST OF 9,8%

ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ – Ο ΤΙΜΩΡΟΣ 8,3%

ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ – BATMAN BEGINS 7,3%

ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ – MR & MRS SMITH 7,3%

ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ – ΕΙΣΒΟΛΗ 2,3%

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό:

ΠΟΙΟΣ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟΥΧΟΣ 15,8%

ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ – ICE AGE 3 15,1%

J2US 11,3%

VINYLIO REWIND (E) 9,7%

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ – Ο ΘΟΔΩΡΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΚΑΝΝΟ 9,1%

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ – ΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΔΑ ΣΤΟ ΧΑΡΕΜΙ 8,6%

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ – Ο ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΔΡΑΣΗ 6,6%

ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ – ΣΕΡΛΟΚ ΧΟΛΜΣ 3,8%

LATE NIGHT:

ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ – BATMAN BEGINS 10,4%

ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ – MR & MRS SMITH 8,4%

ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ – Ο ΤΙΜΩΡΟΣ 7,5%

THE 2NIGHT SHOW – BEST OF 7,2%

ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ – ΕΙΣΒΟΛΗ 2,5%

