Επίσκεψη Ευρωπαϊκής Επιτρόπου Συνοχής και Μεταρρυθμίσεων Elisa Ferreira στο Επιστημονικό Πάρκο Πατρών

Η Ευρωπαϊκή Επίτροπος Συνοχής και Μεταρρυθμίσεων, Elisa Ferreira επισκέφτηκε την Πέμπτη 21 Μαρτίου 2024 τις εγκαταστάσεις του Επιστημονικού Πάρκου Πατρών (ΕΠΠ) όπου την υποδέχθηκε o Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ΕΠΠ, καθ. Βασίλης Λουκόπουλος.

Στα πλαίσια αυτής της επίσκεψης πραγματοποιήθηκε παρουσίαση της Εταιρείας Think Silicon, an Applied Materials Company- η οποία και στεγάζεται στις εγκαταστάσεις του ΕΠΠ- από τον έναν εκ των συνιδρυτών της, Γ. Σιδηρόπουλο. Ο ίδιος μίλησε για την καινοτόμο τεχνολογία που αναπτύσσει η Think Silicon στο σχεδιασμό επεξεργαστών γραφικών πολύ χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας και των προϊόντων που έχουν κατακτήσει σημαντικό μερίδιο στην αγορά έξυπνων ρολογιών. Επιπλέον, αναφέρθηκε στα εργαλεία χρηματοδότησης σε περιφερειακό επίπεδο αλλά και στην εξαγορά της Think Silicon από την Applied Materials. Η κα Ferreira έδειξε μεγάλο ενδιαφέρον για την Εταιρεία, καθώς ο διάλογος που αναπτύχθηκε, κατά την διάρκεια της παρουσίασης ήταν ιδιαίτερα εποικοδομητικός.

Την Ευρωπαϊκή Επίτροπο συνόδευσαν, μεταξύ άλλων, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, Ν. Φαρμάκης, οι Αντιπεριφερειάρχες Αχαΐας, Φ. Ζαΐμης, Επιχειρηματικότητας, Έρευνας και Καινοτομίας, Π. Παπαδόπουλος, Πολιτισμού, Π. Μπράμος, ο Περιφερειακός Σύμβουλος και μέλος του Δ.Σ του ΕΠΠ, Λ. Σταυρουλόπουλος και η Προϊσταμένη Διαχειριστικής Αρχής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, Ι. Φαναριώτου.