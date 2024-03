Αντίο τον Αμερικανό ηθοποιό χαρακτήρων M. Emmet Walsh που έσβησε στα 89 του χρόνια

Και πράγματι στα 70ς η καριέρα του απογειώθηκε παίζοντας μαζί με διάσημους σταρ όπως οι Ryan O’Neal και Barbra Streisand στην κωμική περιπέτεια του 1972, "What's Up, Doc?" σε σκηνοθεσία Πίτερ Μπογκντάνοβιτς, ο Paul Newman στην αθλητική περιπέτεια του 1977 "Slap Shot" σε σκηνοθεσία του Τζορτζ Ρόι Χιλ, ο Dustin Hoffman στο θρυλικό γουέστερν του 1970 "Little Big Man" του Άρθουρ Πεν και το 1978' στο "Straight Time", ο Steve Martin στην ταινία του 1979 "The Jerk" σε σκηνοθεσία Carl Reiner, ο Harrison Ford στο εμβληματικό φιλμ επιστημονικής φαντασίας "Blade Runner" το ’82 και η Frances McDormand στο "Blood Simple".

“Δεν γνώριζα τίποτε όταν έφτασα στη Ν. Υόρκη, δεν μιλούσα και πολύ καλά λόγω και ενός προβλήματος στο ένα μου αυτί από την παιδική μου ηλικία", είχε πει ο ίδιος σε συνέντευξη του στην εφημερίδα USA TODAY το 2015. «Ωστόσο δεν ήθελα να κοιτάζω πίσω ενώ δεν στα 40 μου αναρωτήθηκα αν έπρεπε να το παλέψω περισσότερο με την υποκριτική», είπε και η αλήθεια είναι ότι η προσπάθεια του απέφερε καρπούς. Αποφοίτησε από τη φημισμένη American Academy of Dramatic Arts το 1961 & αρχικά έπαιξε στο θέατρο σε έργα όπως το "Does the Tiger Wear a Necktie?" που ήταν μία παραγωγή του 1969 που είχε χαρίσει βραβείο Τόνυ στον Al Pacino. Το ντεμπούτο του στην μεγάλη οθόνη ο Γουόλς το έκανε το 1969 στο σημαντικό φιλμ "Alice's Restaurant" σε σκηνοθεσία Arthur Penn, ακολούθως ο Walsh έφυγε από τη Ν. Υόρκη για το Los Angeles κυνηγώντας μία καριέρα στην τηλεόραση και τον κινηματογράφο.

Ακόμα όπως διαβάσαμε στο σάιτ της The Washington Post, ο Γουόλς είχε παίξει το ρόλο του προπονητή κολύμβησης στο τιμημένο με 4 Όσκαρ σκηνοθετικό ντεμπούτο του Ρόμπερτ Ρέντφορντ “Ordinary People – Συνηθισμένοι άνθρωποι” (το 1980), ενώ επίσης είχε ενσαρκώσει τον επικεφαλής της μολυσμένης από πλουτώνιο μονάδα στην ταινία του Μάικ Νίκολς “Silkwood” (1983) με πρωταγωνίστρια την Μέριλ Στριπ.

Αξιοπρόσεκτη ήταν και η παρουσία του σε ένα μικρό αλλά χαρακτηριστικό ρόλο στην ταινία του Γουόρεν Μπίτι “Reds” (1981), φιλμ που κέρδισε το Όσκαρ καλύτερης σκηνοθεσίας. «Δεν μου αρέσει να παίζω τον ίδιο τύπο χαρακτήρα πολλές φορές. Μου αρέσει να μοιάζω με έναν σκουπιδιάρη στη μία ταινία και σε μία άλλη να κάνω έναν κυβερνήτη πολιτείας. Προσεγγίζω τη κάθε δουλειά και ρόλο που παίρνω σαν να είναι ο τελευταίος μου προσπαθώντας να είμαι όσο καλύτερος μπορώ ερμηνευτικά», είχε δηλώσει ο Walsh κατά το παρελθόν στην εφημερίδα USA TODAY.

Ο εκλιπών αφήνει πίσω του έναν ανιψιό και μία ανιψιά και δύο εγγόνια.

“Είτε συνεργαζόμενου με τον Redford, τον Pacino, τον Gene Hackman, ή άλλους μεγάλους ηθοποιούς, μόλις με αντίκριζαν καταλάβαιναν πως θα τους συναγωνιζόμουν στα ίσια και θα έπρεπε να παλέψουν να κερδίσουν την παρτίδα του τένις. Είναι καλλιτέχνες διαμετρήματος που μέσα στο πλατό “χτυπούσαν” δυνατά τη μπάλα και εγώ ανταπέδιδα με αποτέλεσμα στο τέλος η σκηνή να προκύπτει όπως πρέπει”, είχε πει.

Στην τηλεόραση o Walsh είχε παίξει στα "The Righteous Gemstones," "Sneaky Pete" και "The Mind of the Married Man."

Mε τον Τζιν Χάκμαν είχε παίξει το 1990 στο αστυνομικό θρίλερ "Narrow Margin" σε σκηνοθεσία by Peter Hyams.

Στις πιο τελευταίες δεκαετίες όπως του '90 και του 2000, είχε παίξει τον πατέρα του Dermot Mulroney στην μεγάλη εμπορική επιτυχία του 1997 με την Τζούλια Ρόμπερτς, "My Best Friend's Wedding" και έναν τζογαδόρο σερίφη στο "Racing Stripes" σε σκηνοθεσία Frederik Du Chau το 2005 ενώ ο τελευταίος του ρόλος ήταν στο φετινό γουέστερν με τίτλο "Outlaw Posse" σε σκηνοθεσία του Mario Van Peebles με πρωταγωνιστές τον ίδιο τον Van Peebles, την Whoopi Goldberg & τον Cedric the Entertainer. Η ταινία αυτή βγήκε την 1η Μαρτίου 2024.

Να μην παραλείψουμε πως το 2019 είχε παίξει στο "Knives Out" σε σκηνοθεσία Rian Johnson, μαζί με τον Daniel Craig & τον Κρίστοφερ Πλάμερ.