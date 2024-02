Βαγγέλης Καραχάλιος για το γκρέμισμα του Κτιρίου Υπηρεσιών Λιμένα: «Όχι σε μια ανεπανόρθωτη καταστροφή»

Τη διαφωνία του, με το γκρέμισμα του Κτιρίου Υπηρεσιών Λιμένα, εκφράζει ο πρόεδρος του ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας, Βαγγέλης Καραχάλιος.

Συγκεκριμένα, σε ανάρτησή του αναφέρει: «ΟΧΙ ΣΕ ΜΙΑ ΑΝΕΠΑΝΟΡΘΩΤΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ. Σε αυτόν τον γρήγορο κόσμο, που συχνά μας ξεπερνά, ένας πόλος της πυξίδας στην ανάπτυξη είναι η πολιτισμική ευαισθησία.

Demolition is a waste of many things-a waste of energy, a waste of material, a waste of history

Anne Lacaton Βραβείο Pritzker 2021 (το αντίστοιχο Νόμπελ της Αρχιτεκτονικής)

Σε ελεύθερη μετάφραση: Η κατεδάφιση είναι μια σπατάλη πολλών πραγμάτων-σπατάλη ενέργειας, σπατάλη υλικών, σπατάλη της ιστορίας μας.

Η απάντηση στην λογική του «καταστρέφω-κατεδαφίζω»…θα είναι πάντα η «δημιουργική επανάχρηση» στην σύγχρονη αρχιτεκτονική σκέψη!!!»