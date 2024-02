Ο σούπερ σταρ Ράιαν Γκόσλινγκ θα ερμηνεύσει ζωντανά το «I’m Just Ken» στην απονομή των Όσκαρ

Ο 43χρονος ξανθός σταρ του σινεμά, Ράιαν Γκόσλινγκ θα ερμηνεύσει ζωντανά όπως έγινε γνωστό, το τραγούδι «I’m Just Ken» από την ταινία «Barbie» στα Όσκαρ που θα απονεμηθούν την Κυριακή 10/3/2024.

Ο Ράιαν Γκόσλινγκ ετοιμάζεται να φέρει την ενέργεια και λάμψη του «κούκλου» ήρωα του στη μεγάλη βραδιά των 96ων Όσκαρ, μια και τελικά επιβεβαιώθηκε πως θα τραγουδήσει live το «I’m Just Ken» σε αυτά.

To «I’m Just Ken», μαζί με τη μπαλάντα της Μπίλι Αϊλις «What Was I Made For?», είναι υποψήφια φέτος στην κατηγορία για το Καλύτερο Τραγούδι, με την μάχη να αναμένεται να δοθεί κυρίως μεταξύ αυτών των δύο, διχάζοντας έτσι τους ψηφοφόρους της Αμερικανικής Ακαδημίας Κινηματογραφικών τεχνών και επιστημών. Στην ίδια κατηγορία είναι υποψήφια τα τραγούδια «It Never Went away» από το “American Symphony”, το "Wahzhazhe (A Song for my people)" από την ταινία του Μάρτιν Σκορσέζε «Killers of the flower moon» και το "Τhe Fire Inside" της Diane Warren από το «Flamin’Hot». Η Νταιάν Γουόρεν, από τις αδικημένες του θεσμού, έχει προταθεί για το Όσκαρ καλύτερου τραγουδιού πολλές φορές χωρίς μέχρι σήμερα να το έχει κατακτήσει. Της έχει ωστόσο απονεμηθεί το 2022 ένα τιμητικό Όσκαρ από τα χέρια της Cher.