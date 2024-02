Πάτρα: Οι μαθητές του 45ου Δημοτικού ετοιμάζουν βαλίτσες για Σερβία και συγκινούν τραγουδώντας για τα παιδιά του πολέμου- ΒΙΝΤΕΟ

Η χορωδία από πέρσι τον Μάρτιο έχει κάνει κι άλλες εμφανίσεις, έχει δραστηριοποιηθεί αρκετά. Μία από αυτές έγινε τον Μάιο του 2023 στα παλαιά Σφαγεία όπου έγινε η μεγάλη εκδήλωση με τους «Μαχητές» το σύλλογο δηλαδή που στηρίζει παιδιά με ιδιαίτερες εκπαιδευτικές και ειδικές ανάγκες. Η χορωδία λοιπόν συμμετείχε υποστηρικτικά απέναντι στους μαχητές της ζωής. Συμμετείχαμε και σε εκδήλωση στη Ρήγα Φεραίου για τους 17 στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης του ΟΗΕ. Τέλος τον περασμένο Δεκέμβριο συμμετείχαμε με χριστουγεννιάτικες μελωδίες και τραγούδια σε μία ραδιοφωνική εκπομπή του ραδιοφωνικού σταθμού του Πανεπιστημίου Πατρών, τον Up fm με παραγωγό την Μελιώ Κατσιφάρα».

Τι λένε οι μαθητές για τη συμμετοχή τους στην χορωδία

Κλειώ, 11 ετών

«Με τη συμμετοχή μου στα ηχοχρώματα από την Δ δημοτικού νιώθω πως έκανα μια πολύ καλή επιλογή. Έχουμε πάει σε φεστιβάλ όπως στην Καρδίτσα. Έχουμε κάνει συναυλίες όπως στα Παλαιά Σφαγεία για τους Μαχητές. Πήγαμε στον Up fm και τραγουδήσαμε τα κάλαντα και έπαιξα στο πιάνο το carol of the bells.

Πρόσφατα πήγαμε σε στούντιο για την ηχογράφηση του τραγουδιού «Δώσε φως, δώσε ελπίδα». Είναι ένα από τα αγαπημένα μου τραγούδια που έχουμε κάνει στη χορωδία. Η εμπειρία στο στούντιο μου άρεσε πάρα πολύ, ήταν μοναδική. Πιστεύω ότι το κύριο μήνυμα που θέλει να περάσει αυτό το τραγούδι είναι πως όλοι εμείς οι δυνατοί μπορούμε να δώσουμε λίγα από αυτά που έχουμε για να βοηθήσουμε και τους αδύναμους».

Τίνα, 11 ετών

«Δε φανταζόμουν όταν ξεκινήσαμε τη χορωδία ότι θα φτάναμε να κερδίσουμε φεστιβάλ, να ηχογραφούμε τραγούδια και να κάνουμε συναυλίες. Περιμένω με χαρά και ανυπομονησία κάθε εβδομάδα τις πρόβες και τα μαθήματα. Αυτό που με ενθουσιάζει είναι το πώς μπορούμε να εκφραστούμε μέσα από τη μουσική και πόσα πράγματα μπορούμε να κάνουμε όταν λειτουργούμε μέσα σε μία ομάδα».

Κωνσταντίνος, 10 ετών

«Νομίζω ότι είμαι πολύ τυχερός που βρίσκομαι σε μία τέτοια ομάδα. Τα “ηχοχρώματα” για μένα είναι οικογένεια. Όποτε πάω εκεί νιώθω σαν το σπίτι μου ειδικά με τη δασκάλα μας την κυρία Δήμητρα Πίτσου. Η κυρία μας κάνει να γελάμε, εκεί μπορώ να δω τους φίλους μου και το κυριότερο, να τραγουδάω. Πρόσφατα κάναμε μία ηχογράφηση για το τραγούδι "Δώσε φως δώσε ελπίδα" το οποίο μιλάει για τη φτώχεια στον κόσμο και ότι όλοι μαζί μπορούμε να αλλάξουμε το μέλλον. Εάν γίνουμε όλοι μια γροθιά μπορούμε να αλλάξουμε τα πάντα».

Βασιλική, 12 ετών

«Η χορωδία ξεκίνησε σαν μία δράση στο πλαίσιο του σχολείου. Τώρα είναι μια ασχολία γεμάτη χρώματα και μουσική. Εδώ που έχουμε φτάσει, θα μπορούσα να πω ότι είναι ένα ταξίδι που δεν θέλω να τελειώσει. Αυτό το μουσικό κομμάτι που ηχογραφήσαμε γράφτηκε για μια απλή δράση. Κανείς μας δεν περίμενε ότι θα φτάσει εδώ που έφτασε. Το μήνυμα που προσπαθούμε να περάσουμε μέσα από το τραγούδι είναι ένα. Σταματήστε τον πόλεμο, όχι άλλες δυστυχίες στη ζωή, υπάρχει ελπίδα»