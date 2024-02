Από 12,9 λεπτά τα σταθερά τιμολόγια ρεύματος

Χαμηλότερες οι τιμές το Φεβρουάριο του 2024 στα μπλε σταθερά τιμολόγια ρεύματος που προσφέρουν οι προμηθευτές στο ηλεκτρικό ρεύμα, σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα.

Τα μπλε τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος έχουν διάρκεια 12 μηνών, κατά την οποία ο καταναλωτής μπορεί να αποχωρήσει μόνο αν καταβάλει μια ρήτρα, αντίθετα με ότι συμβαίνει στα πράσινα και τα κίτρινα τιμολόγια ρεύματος. Πάντως, η τιμή τους κλειδώνει για όλο αυτό το διάστημα και δεν αλλάζει. Κοιτάζοντας τον κατάλογο της ΡΑΑΕΥ με όλες τις νέες τιμές, φθηνότερο είναι το προϊόν Power Home Direct της ΖΕΝΙΘ με 12,9 λεπτά ανά κιλοβατώρα.

Ακολουθεί το Power on! Blue της Ελινόιλ που παραμένει στα 14,9 λεπτά, όσο ήταν τον Ιανουάριο. Η Volton διαθέτει το Volton Blue Fixed στα 158,5 λεπτά και η ΖΕΝΙΘ το Power Home Fixed SE στα 16 λεπτά. Στην περίπτωση της Protergia, το Οικιακό Value Safe είναι στα 16,5 λεπτά, όπως και το Home Fix 3 της Ήρων. Η Elpedison προσφέρει το Bright στα 16,9 λεπτά, η ΔΕΗ το My Home Online στα 17,5 λεπτά, η Volton το Volton Blue Smart στα 18,9 λεπτά. Τέλος, η Φυσικό Αέριο έχει το Home Fixed στα 19,9 λεπτά και η Solar Energy το Οικιακό Fixed στα 36 λεπτά.

Διαφορές ανάμεσα στα προϊόντα υπάρχουν επίσης σε ότι αφορά το πάγιο, το οποίο κυμαίνεται επί το πλείστον μεταξύ 3 και 5 ευρώ/μήνα. Δύο εταιρείες, η Ελινόιλ και η ΔΕΗ, προσφέρουν νυκτερινή χρέωση για τα δικά τους προϊόντα. Τέλος, στα επαγγελματικά σταθερά τιμολόγια, το εύρος τιμών είναι από 14,9 λεπτά έως 36 λεπτά.

Τι ισχύει με τα νέα προϊόντα

Αξίζει να σημειώσουμε ότι στο εξής οι καταναλωτές εκτός από τα 12μηνα σταθερά τιμολόγια θα έχουν και την πρόσθετη δυνατότητα για «υβριδικά» που θα προβλέπουν σταθερή τιμή για μερικούς μήνες και έπειτα κυμαινόμενη τιμή.

Το ΥΠΕΝ έδωσε το πράσινο φως για να διατεθούν στην αγορά με την κίτρινη σήμανση και με επίμαχη διαφορά το τι θα ισχύσει με τη ρήτρα πρόωρης αποχώρησης: Συγκεκριμένα, για τα αμιγώς σταθερά προϊόντα με διάρκεια τουλάχιστον έξι μηνών θα ισχύει κανονικά, ενώ για όσα είναι μεικτά και κατηγοριοποιηθούν ως κίτρινα δεν θα ισχύσει.

Η τελική απόφαση αναμένεται σύντομα από ΡΑΑΕΥ και ΥΠΕΝ, ενώ οι καταναλωτές θα βλέπουν τη σχετική σήμανση και τη ρήτρα όταν επιλέγουν τιμολόγιο ώστε να είναι ενήμεροι.

Από την πλευρά του το ΥΠΕΝ είναι υπέρ του να υπάρχει μια πληθώρα επιλογών για τους καταναλωτές ώστε να ενισχύεται ο ανταγωνισμός. Όπως δήλωσε ο υπουργός, Θεόδωρος Σκυλακάκης, αυτός ήταν εκ των βασικών λόγων που οδήγησε σε πτώση των τιμών από τις αρχές του έτους.

Αντιθέτως, η ΡΑΑΕΥ διατηρεί μια πιο σκληρή γραμμή, καθώς ανησυχεί για τη διαμόρφωση μιας θολής εικόνας στην αγορά και για το ενδεχόμενο παραπλάνησης των καταναλωτών.