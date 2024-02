Ιωάννης Μπάστας: Από την Πάτρα και την Αρχιτεκτονική στη δραματική σχολή του Εθνικού και την υποκριτική

Λίγα λόγια για την παράσταση «Πάμε στοίχημα»

5 ηθοποιοί της γενιάς των late 90’s μετ-επισκέπτονται επί σκηνής τους μεγάλους σταθμούς μνήμης της παιδικής, της εφηβικής και της μετεφηβικής της ηλικίας που σκιαγραφούν την πορεία της ελληνικής πραγματικότητας των τελευταίων 2 δεκαετιών. Στάσεις σε αυτό το νοσταλγικό ταξίδι αποτελούν οι σημαντικότερες στιγμές του ελληνικού αθλητισμού, στιγμές εθνικής υπερηφάνειας και εθνικού πανικού.

Μία ποπ γενιά μεγαλώνει χορεύοντας, τραγουδώντας και βάζοντας γκολ και καλάθια με γαλανόλευκα water tattoos στο μπράτσο μέχρι να μεγαλώσει και να αναρωτηθεί σήμερα τι ακριβώς σημαίνει νίκη και ήττα.

Τώρα που οι νίκες μας αποδομούνται και υπονομεύονται, το μόνο που μας έμεινε να ελπίζουμε είναι οι 5+1 αριθμοί του Τζόκερ;



Συντελεστές

Σύλληψη/ Σκηνοθεσία/ Δραματουργία : Γιώργος Παύλου

Πρωτότυπο κείμενο/Έρευνα/Δραματουργία : Who Am I To

Βοηθός Σκηνοθέτη : Σπύρος Σουρβίνος

Ενδυματολόγος/Καλλιτεχνικός συνεργάτης : Ουρανία Φραγγέα

Συνεργασία στην Κίνηση: Μαιρη Γιαννούλα

Υπεύθυνη επικοινωνίας: Μαριάννα Ράντου

Ηθοποιοί: Νοεμή Βασιλειάδου, Ειρήνη Μαυρικάκη, Ιωάννης Μπάστας,

Σπύρος Μπόσγας, Γιώργος Φασουλάς

Δευτέρα 5 Φεβρουαρίου, 21.15

Εισιτήρια: 14 ευρώ (κανονικό) 12 ευρώ (μειωμένο) 8 ευρώ (φοιτητές δραματικών σχολών – ατέλειες ηθοποιών)

Προπώληση: https://www.more.com/theater/pame-stoixima-mia-parastasi-gia-tin-ellada-tou-tzogou-1/

Πληροφορίες – κρατήσεις: 2610 46 10 50