Η Βασίλισσα του Καρναβαλιού σε ένα χορευτικό Déjà vu σε εμβληματικά κτίρια της Πάτρας- ΒΙΝΤΕΟ

Η Βασίλισσα του Πατρινού Καρναβαλιού 2024 Γεωργία Σακκά επιδίδεται σε ένα χορευτικό Déjà vu σε εμβληματικά σημεία της Πάτρας. Μαζί της ο Aλέξανδρος Σταυρόπουλος.

Απόσπασμα πάνω σε μια αρχική ιδέα της Βίκυς Αγόρα



Ταυτότητα αρχικής Ιδέας

Σκηνοθεσία- χορογραφίες:

Βίκυ Αγόρα

Βοηθοί χορογράφου: Αλέξανδρος Σταυρόπουλος,

Γεωργία Σακκά

Χορεύουν: Αλέξανδρος Σταυρόπουλος,

Γεωργία Σακκά

Ηθοποιοί:

Γιώργος Κομνηνόγλου, Περικλής Σιούντας

Τελάλης :

Γιώργος Λογαράς

Μακιγιάζ:

Νατάσα Ντότσικα

Ραφή κοστουμιών:

Χαρά Παπαδοπούλου («Ο Κόσμος της Χαράς»)

Κινηματογράφηση – μοντάζ:

Χρήστος Ορτέντζιο

Εκτέλεση Παραγωγής: Ίλια Ράγκου

Συνδιοργάνωση Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Πατρέων (ΚΕ.ΔΗ.Π.) – Καρναβάλι Πάτρας



Μουσική

5 τραγούδια

Que Sera Sera

Pink Martini

Sympathique

Ghost Town (Single Version [2021 Remaster])

The Specials

More Specials (Deluxe Version)

Planet Claire

The B-52's

The B-52's

Electricity (Remastered 2019)

Orchestral Manoeuvres in the Dark

Orchestral Manoeuvres In The Dark (Remastered 2003)

These Boots are Made for Walkin' (Christmas Version)

Velvet 99

Le Dancefloor De Noël Vol. 6