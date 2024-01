Ο σωσίας του Παντελή Παντελίδη πάει στην Eurovision 2024

Στη δημοσιότητα από τον ραδιοτηλεοπτικό φορέα της Δανίας, DR, δόθηκαν οι 8 φιναλίστ του DMGP 2024.

Μέσα από το επιτυχημένο αυτό concept, θα προκύψει ο εκπρόσωπος της Δανίας στον 68ο Διαγωνισμό της Eurovision, που θα γίνει στις 7, 9 και 11 Μάϊου στο Μάλμε της Σουηδίας.

Οι 8 φιναλίστ

Mirrorball Of Hope – Aura Dione

Johnny – Basim

The Chase (Zoom Zoom) – CHU CHU

I Need Your Love – Janus Wiberg

Real Love – RoseeLu

Sand – Saba

Sign Here – Stella

Planetary Hearts – UBLU

Υποψήφιος ο σωσίας του Παντελή Παντελίδη

Ανάμεσα στους οκτώ φιναλίστ συναντάμε ένα οικείο πρόσωπο προς εμάς, που η φυσιογνωμία του μας είναι πολύ γνώριμη. Ο λόγος για τον Δανό τραγουδιστή, Janus Wiberg, ο οποίος μοιάζει καταπληκτικά, με τον αείμνηστο Έλληνα τραγουδιστή, Παντελή Παντελίδη.

Tον προσεχή Φεβρουάριο συμπληρώνονται οκτώ χρόνια απουσίας του Παντελή Παντελίδη, ωστόσο οι θαυμαστές του τον έχουν πάντα στη μνήμη τους, μέσα από τα τραγούδια του. Έτσι ο Janus Wiberg έχει δώσει στο παρελθόν συνεντεύξεις στα ελληνικά ΜΜΕ, αποκτώντας τη φήμη του «σωσία του Παντελή Παντελίδη».

Μάλιστα, τον Αύγουστο του 2023, ο Janus είχε ανεβάσει στο προφίλ του στο Instagram ένα βίντεο στο οποίο ερμηνεύει στα ελληνικά τη γνωστή επιτυχία του Παντελή Παντελίδη με τίτλο «Γίνεται».

Η συνάντηση με την οικογένεια του Παντελίδη

Ο Δανός καλλιτέχνης, τον περασμένο Οκτώβριο, αποκάλυψε το παρασκήνιο για τη συνάντηση με την οικογένεια του αδικοχαμένου τραγουδιστή.

Αναλυτικά, σε σχετικές δηλώσεις του στην εκπομπή «Πάμε Δανάη!» του MEGA, ο Janus Wiberg είχε πει: «Ήμουν σε ένα βενζινάδικο και μία υπάλληλος με κοίταζε επίμονα. Μου είπε «είσαι ίδιος με τον Παντελή Παντελίδη, είναι τρελό». Μπήκα στο Google, είδα μία φωτογραφία και κατάλαβα ότι όντως μοιάζουμε. Σήμερα που προχωρούσα στους δρόμους, ο κόσμος με σταματούσε και μου ζητούσε μια selfie. Μου πήρε τρεις ώρες να μάθω τους στίχους του «Γίνεται» για να το τραγουδήσω, ήταν πολύ δύσκολο».

Επίσης, ο ίδιος πρόσθεσε: «Ο αδελφός του Παντελή Παντελίδη ήταν ο πρώτος που μου έστειλε μήνυμα. Τον συνάντησα και συνάντησα και τη μητέρα του. Κάναμε μια μεγάλη αγκαλιά, ήταν μια ιδιαίτερη στιγμή. Είναι πολύ προσωπικό το τι είπαμε, δεν θέλω να πω κάτι».