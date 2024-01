Τρία τρόφιμα που ενισχύουν το κολλαγόνο και χαρίζουν νεανικό δέρμα

Οι διαιτολόγοι παραθέτουν τα πολυτιμότερα τρόφιμα που συμβάλλουν στην ανάπλαση και την κυτταρική αναγέννηση του δέρματος χαρίζοντάς μας όχι μόνο ένα σώμα χωρίς ελλείψεις θρεπτικών συστατικών, αλλά και ένα δέρμα με ελαστικότητα και λάμψη.

Πρόκειται για τροφές πλούσιες σε αντιοξειδωτικά συστατικά, φυλλικό οξύ και πολύτιμα φλαβονοειδή. Αν και αναφερόμαστε στους κυριότερους εκπροσώπους κάθε κατηγορίας, παραθέτουμε όλα τα τρόφιμα που τελικά αποτελούν πλούσιες πηγές αυτών των θρεπτικών για το δέρμα συστατικών.

Κόκκινη πιπεριά

Οι κόκκινες πιπεριές είναι πλούσια πηγή της βιταμίνης C που θεωρείται απαραίτητη στη διαδικασία αναγέννησης των κυττάρων του δέρματος. Η βιταμίνη C «συμμετέχει» στην ομαλή σύνθεση του κολλαγόνου – της πρωτεΐνης που αποτελεί τη βάση όλων των συνδετικών ιστών του οργανισμού. Επιπλέον έχει σημαντική αντιοξειδωτική δράση η οποία μάλιστα ενισχύεται όταν συνδυάζεται με τη βιταμίνη Ε (π.χ., ρίχνοντας ελαιόλαδο σε σαλάτα με κόκκινες πιπεριές).

Η κατανάλωση ½ – 1 κόκκινης πιπεριάς ημερησίως σχεδόν καλύπτει τις ανάγκες του οργανισμού σε βιταμίνη C. Ωστόσο οι καπνιστές, οι αθλητές και οι θηλάζουσες μητέρες έχουν μεγαλύτερες ανάγκες τις οποίες μπορούν να καλύψουν και μέσω των άλλων πηγών της βιταμίνης C όπως τα πορτοκάλια, οι κίτρινες και οι πράσινες πιπεριές, η καυτερή πράσινη πιπεριά, το μπρόκολο, το ακτινίδιο, οι φράουλες, το φραγκοστάφυλο και η παπάγια.

Σπανάκι το θαυματουργό

Το αγαπημένο φαγητό του Ποπάι, είναι πλούσιο σε βιταμίνη Α που συμβάλλει στην ενυδάτωση του δέρματος και των μαλλιών. Η βιταμίνη Α είναι επίσης απαραίτητη για την ανάπτυξη όλων των ιστών του σώματος, συμπεριλαμβανομένου του δέρματος. Επίσης, το σπανάκι είναι πλούσια πηγή βιταμίνης C, η οποία είναι ζωτικής σημασίας για την ανανέωση του κολλαγόνου. Παράλληλα περιέχει φυλλικό οξύ που συμβάλλει στον πολλαπλασιασμό των κυττάρων, συμπεριλαμβανομένων και αυτών του δέρματος. Είναι λοιπόν απαραίτητο για την υγιή ανάπλαση του δέρματος. Μπορείτε να καταναλώνετε ½-1 φλιτζάνι σπανάκι 2-3 φορές την εβδομάδα ή και πιο συχνά εάν το επιθυμείτε. Επιπλέον μπορείτε να προσλάβετε φυλλικό οξύ καταναλώνοντας και άλλα τρόφιμα όπως τα πράσινα φυλλώδη λαχανικά, τα άσπρα και μαυρομάτικα φασόλια, το ρύζι, τα δημητριακά πρωινού, οι μπάμιες, το συκώτι και τα πορτοκάλια.

Αντιγηραντικές μελιτζάνες

Οι μελιτζάνες είναι πλούσια πηγή φλαβονοειδών και συγκεκριμένα νασουνίνης. Τα φλαβονοειδή είναι μια υποκατηγορία των φαινολικών φυτοχημικών που προστατεύουν τα κύτταρα του δέρματος από την οξείδωση – δηλαδή τη γήρανση. Μπορείτε να καταναλώνετε καθημερινά μία μέτρια μελιτζάνα (σε λαδερό ή σε σαλάτα) ή 2-3 φορές την εβδομάδα και να συμπληρώνετε τις ανάγκες του οργανισμού σας σε φλαβονοειδή από άλλες πηγές όπως τα καρότα, τα εσπεριδοειδή, το αγγούρι, η ντομάτα, οι πιπεριές, οι φράουλες, τα κρεμμύδια, ο μαϊντανός, το θυμάρι και οι μπάμιες.

ΠΗΓΗ ygeiamou.gr