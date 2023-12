«Είναι αρπακτικό», επιμένει για τον Ντεπαρντιέ η Σοφί Μαρσό

Σάλος έχει ξεσπάσει στον καλλιτεχνικό κόσμο της Γαλλίας μετά την υποστήριξη του προέδρου της χώρας Εμανουέλ Μακρόν στον ηθοποιό Ζεράρ Ντεπαρντιέ - είπε χαρακτηριστικά ότι έχει γίνει στόχος «ανθρωποκυνηγητού».

Λίγες ώρες αργότερα, σχεδόν 60 Γάλλοι ηθοποιοί και άλλες εξέχουσες προσωπικότητες κατήγγειλαν το «λιντσάρισμα» του ηθοποιού, ο οποίος κατηγορείται για βιασμό και σεξουαλικές επιθέσεις.

Σε ανοιχτή επιστολή που υπογράφεται, μεταξύ άλλων, από τη Βρετανίδα ηθοποιό, Σαρλότ Ράμπλινγκ, την πρώην «Πρώτη Κυρία» της Γαλλίας Κάρλα Μπρούνι, και την πρώην σύντροφο του Ντεπαρντιέ ηθοποιό Καρόλ Μπουκέ, γίνεται λόγος για «οχετό μίσους».

Ωστόσο, η Σοφί Μαρσό, η μούσα του γαλλικού κινηματογράφου, εκφράζεται και πάλι αρνητικά για τον συνάδελφό της, χαρακτηρίζοντάς τον μεταξύ άλλων «αρπακτικό».

«Ποτέ δεν τόλμησε να με αγγίξει μπροστά σε άλλους , διαφορετικά θα του έδινα γροθιά στο πρόσωπο. Αλλά κάτω από τα σεντόνια, τα χέρια του...», είχε δηλώσει πριν από χρόνια στους δημοσιογράφους Raphaëlle Bacqué και Samuel Blumenfeld ενώ έπαιζε στο πλευρό του Ντεπαρντιέ στην ταινία «La Police».

Όταν η ταινία βγήκε στους κινηματογράφους, η Μαρσό έσπευσε να τον καταγγείλει για τη βία που ασκούσε σε νεαρές στα γυρίσματα, έστω κι αν βρέθηκε αντιμέτωπη με την αδιαφορία των μέσων ενημέρωσης.

Ακόμη χειρότερα, δέχτηκε προσβολή και από τον Μορίς Πιαλά (αρχηγό της αστυνομίας), ο οποίος δεν δίστασε να την αποκαλέσει «μ...ί». Η ίδια υπερασπίστηκε τον εαυτό της λίγους μήνες αργότερα, σε συνέντευξή της στο περιοδικό «Studio Magazine» λέγοντας χαρακτηριστικά:

«Ο Πιαλά είναι ένας διεστραμμένος σαδομαζοχιστής».

Τριάντα χρόνια αργότερα, ενώ είναι μέλος της κριτικής επιτροπής στο Φεστιβάλ των Καννών, η Σοφί Μαρσό επιτίθεται, αυτή τη φορά, και πάλι στον Ντεπαρντιέ.

Σε συνέντευξή της στο περιοδικό «Society», υποστηρίζει, όπως γράφει η εφημερίδα «Le Figaro»:

«Είναι αρπακτικό, ο Ντεπαρντιέ πρέπει να τρώει τα πάντα και τους πάντες».

Από την πλευρά του Γάλλου ηθοποιού, σε ό,τι αφορά την επιστολή των συναδέλφων του που έσπευσαν να τον υπερασπιστούν μετά την υποστήριξη του Μακρόν, παραδέχτηκε ότι του την είχαν δείξει πριν από τη δημοσίευσή της, αλλά επέμεινε ότι δεν την είχε ζητήσει.

Είπε, επίσης, ότι ορισμένες προσωπικότητες αρνήθηκαν να την υπογράψουν.

«Όταν οι άνθρωποι επιτίθενται στον Ζεράρ Ντεπαρντιέ με αυτόν τον τρόπο, επιτίθενται στην Τέχνη», αναφέρεται στην επιστολή.

«Η Γαλλία του οφείλει τόσα πολλά. Ο κινηματογράφος και το θέατρο δεν μπορούν χωρίς τη μοναδική και εξαιρετική προσωπικότητά του», ανέφεραν οι διασημότητες.

«Κανείς δεν μπορεί να σβήσει το ανεξίτηλο αποτύπωμα του έργου του στην εποχή μας».

Την περασμένη εβδομάδα, ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν, δήλωσε ότι ο Ντεπαρντιέ είχε γίνει στόχος «ανθρωποκυνηγητού», ενώ η οικογένειά του κατήγγειλε μια «πρωτοφανή συνωμοσία» εναντίον του.

Την ίδια ώρα, φεμινίστριες και πολιτικοί της Αριστεράς έσπευσαν να επικρίνουν δριμύτατα τον αρχηγό του γαλλικού κράτους για τη στάση του απέναντι στον Γάλλο ηθοποιό, ο οποίος βρίσκεται στο μικροσκόπιο της Δικαιοσύνης καθώς ερευνάται για βιασμό και σεξιστικά σχόλια σε βάρος γυναικών.

Οι δηλώσεις Μακρόν και οι αντιδράσεις

«Δεν θα με δείτε ποτέ να συμμετέχω σε ανθρωποκυνηγητό… μισώ τέτοιου είδους πράγματα», δήλωσε ο Εμανουέλ Μακρόν στον τηλεοπτικό σταθμό «France 5», όταν ρωτήθηκε για την πιθανότητα να αφαιρεθεί από τον Ντεπαρντιέ ένα κρατικό τιμητικό βραβείο, ύστερα από την προβολή ενός ντοκιμαντέρ που δείχνει πλάνα με σεξιστική και ανάρμοστη συμπεριφορά του Γάλλου ηθοποιού σε βάρος γυναικών.

«Είμαι μεγάλος θαυμαστής του Ζεράρ Ντεπαρντιέ. Είναι ένας απίστευτος ηθοποιός… μια ιδιοφυΐα στο χώρο της τέχνης. Έκανε τη Γαλλία γνωστή σε όλο τον κόσμο. Και, το λέω αυτό ως πρόεδρος και ως πολίτης - κάνει τη Γαλλία περήφανη».

Τα ιδιαίτερα κολακευτικά σχόλια του αρχηγού του γαλλικού κράτους για τον Ντεπαρντιέ εκνεύρισαν σε τέτοιο βαθμό τις φεμινίστριες και τους πολιτικούς της Αριστεράς που έσπευσαν να τα καταδικάσουν ως «απεχθή».

Την ίδια ώρα, μία βουλευτής της γαλλικής αντιπολίτευσης έσπευσε να τον χαρακτηρίσει ως «τον κύριο υποστηρικτή της κουλτούρας του βιασμού».

Αρκετές σημαντικές προσωπικότητες του κινηματογράφου και της τηλεόρασης δήλωσαν ότι δεν θα συνεργαστούν ξανά με τον Ζεράρ Ντεπαρντιέ, ύστερα από την προβολή του ντοκιμαντέρ, υπό τον τίτλο: «Depardieu: The Fall of an Ogre», που προβλήθηκε στο δημόσιο κανάλι «France 2», στις αρχές του μήνα.

Το ντοκιμαντέρ δείχνει πλάνα του Ντεπαρντιέ σ' ένα ταξίδι του στη Βόρεια Κορέα το 2018 για τον εορτασμό της 70ης επετείου της ίδρυσης του κράτους της Πιονγιάνγκ.

Ο Γάλλος ηθοποιός, ο οποίος είχε ταξιδέψει στη Βόρεια Κορέα με τηλεοπτικό συνεργείο και ήξερε ότι η κάμερα κατέγραφε τις κινήσεις του, έκανε άσεμνα σχόλια σε γυναίκες και για γυναίκες, παρενοχλούσε επανειλημμένα σεξουαλικά μια γυναίκα μεταφράστρια και έκανε σεξουαλικά σχόλια για ένα παιδί που βρισκόταν σε σχολή ιππασίας.

Στο ντοκιμαντέρ υπήρξε επίσης και συνέντευξη της ηθοποιού Σαρλότ Αρνού, η οποία τον κατηγόρησε πριν από πέντε χρόνια για βιασμό και σεξουαλική επίθεση, δύο φορές στο σπίτι του στο Παρίσι, το 2018.

Τότε εκείνη ήταν 22 ετών και ο Ντεπαρντιέ, φίλος του πατέρα της, 70.

Ο Γάλλος ηθοποιός, ο οποίος έχει αρνηθεί επανειλημμένα τις κατηγορίες περί σεξουαλικής επίθεσης σε βάρος της Αρνού τον Δεκέμβριο του 2020, παραμένει στο μικροσκόπιο της Δικαιοσύνης.

Η έρευνα συνεχίζεται με τους δικηγόρους του Ντεπαρντιέ να αρνούνται όλες τις κατηγορίες.

Η Ριμά Αμπντούλ Μαλάκ, υπουργός Πολιτισμού της Γαλλίας, τόνισε ότι ο Ντεπαρντιέ ντρόπιασε τη Γαλλία με τα σχόλιά του για τις γυναίκες και τα κορίτσια στο ντοκιμαντέρ.

Τόνισε επίσης ότι έχει ήδη ξεκινήσει μια διαδικασία στο πειθαρχικό συμβούλιο για την αφαίρεση του κρατικού βραβείου, της «Λεγεώνας της Τιμής» (The Legion of Honor.)

Ωστόσο, ο Μακρόν, στην τηλεοπτική του συνέντευξη, είπε:

«Δεν αφαιρείς από κάποιον το βραβείο «Λεγεώνα της Τιμής» βάσει μιας αναφοράς» προσθέτοντας επίσης πως το γεγονός ότι η γαλλική κυβέρνηση επιβράβευσε τον Ντεπαρντιέ με το βραβείο αυτό το 1996. «Είναι βραβείο, δεν είναι ηθικό εργαλείο», είπε χαρακτηριστικά.

«Η δικαστική διαδικασία πρέπει να ακολουθήσει τον δρόμο της», είπε ο πρόεδρος της Γαλλίας, επισημαίνοντας πως είναι σημαντικό ο Ντεπαρντιέ να θεωρηθεί αθώος μέχρι να αποδειχθεί η ενοχή του.

Αλλά τα σχόλιά του έκαναν έξαλλους τους δικηγόρους των γυναικών που κατηγορούν τον Ντεπαρντιέ όπως και τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Πρώτος και καλύτερος, ο Σοσιαλιστής πρώην πρόεδρος της Γαλλίας Φρανσουά Ολάντ, ο οποίος έσπευσε να εκφράσει την αντίθεσή του στα σχόλια Μακρόν δηλώνοντας στο ραδιόφωνο «France Inter»:

«Όχι, δεν είμαστε περήφανοι για τον Ζεράρ Ντεπαρντιέ, ο οποίος, κοιτάζοντας ένα νεαρό κορίτσι 12 ετών που κάνει ιππασία, να την μετατρέπει σε εργαλείο του σεξ.

Ο Ολάντ πρόσθεσε επίσης ότι ο Μακρόν, ο οποίος είπε ότι μία από τις προτεραιότητές του ήταν να τερματιστεί η βία κατά των γυναικών, δεν έπρεπε να κάνει τέτοιου είδους σχόλια κι ότι θα έπρεπε να έχει μιλήσει για το «ωραίο φύλο», και όχι για την ιδιότητα του Ντεπαρντιέ ως ηθοποιού.

Για την Αν Σεσίλ Μελφέρ, πρόεδρο του Γαλλικού Ιδρύματος για τις Γυναίκες, τα σχόλια του Μακρόν ήταν «επαίσχυντα, απεχθή και μιας άλλης εποχής».

Σε δηλώσεις της στο γαλλικό τηλεοπτικό δίκτυο «BFMTV» , η Μελφέρ τόνισε ότι ο Γάλλος πρόεδρος δεν έδειξε ανένα σεβασμό για τις γυναίκες που μιλούσαν εναντίον των ισχυρών ανδρών.

«Προσπαθούσε σκόπιμα να αλλάξει συζήτηση από την πολιτική διαμάχη που έχει ξεσπάσει στη Γαλλία σχετικά με τον νέο του μεταναστευτικό νόμο», πρόσθεσε.

Η Σοφί Μπουσιέρ , εκπρόσωπος του κόμματος των Πρασίνων, αποκάλεσε τον Μακρόν «επικεφαλής της κουλτούρας του βιασμού» ενώ για τον Γιαέλ Μελούλ, ιδρυτή της οργάνωσης «Femme et libre», τα σχόλια του Γάλλου προέδρου ήταν «εξαιρετικά σοβαρά» στέλνοντας ένα μήνυμα «μαζικής υποστήριξης» σε έναν άνδρα που βρίσκεται υπό επίσημη έρευνα για βιασμό.

«Ως εκ τούτου», είπε, «κινδυνεύουν να έχουν αρνητικό αντίκτυπο στις γυναίκες που μιλούν ανοιχτά εναντίον των ανδρών».

Ο Ζεράρ Ντεπαρντιέ, ένας από τους πιο διάσημους ηθοποιούς της Γαλλίας, έχει εμφανιστεί σε περισσότερες από 170 ταινίες και έχει αποκτήσει διεθνή φήμη με αγγλόφωνους ρόλους.

Σε ανοιχτή επιστολή του προς την εφημερίδα «Le Figaro» τον περασμένο Οκτώβριο, ο Γάλλος ηθοποιός αρνήθηκε όλες τις κατηγορίες, λέγοντας ότι οποιαδήποτε σχέση με την Σαρλότ Αρνού είχε συναινετικό χαρακτήρα.

Πρόσθεσε επίσης ότι έπεσε «θύμα λιντσαρίσματος που ενορχηστρώθηκε από ένα «δικαστήριο ΜΜΕ» τονίζοντας ακόμη:

«Ποτέ μα ποτέ δεν κακοποίησα γυναίκα».