Πάτρα: Θλίψη για το θάνατο του Καθηγητή του Πανεπιστημίου Γεωργίου Λευθεριώτη στα 58 του χρόνια

Θλίψη και συγκίνηση προξένησε στην πανεπιστημιακή κοινότητα και στην κοινωνία η δυσάρεστη είδηση του θανάτου του Καθηγητή του τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Πατρών, Γεωργίου Αιμ. Λευθεριώτη σε ηλικία 58 ετών.

Η κηδεία του θα γίνει την Παρασκευή 29-12-2023 στη 1 το μεσημέρι στο Α’ Κοιμητήριο Πατρών και θα ακολουθήσει η ταφή του στο Β’ Κοιμητήριο Λεύκας Πατρών.

Ο Γεώργιος Λευθεριώτης ήταν παντρεμένος με την Φωτεινή Λευθεριώτη και ήταν πατέρας δύο παιδιών, του Αιμίλιου και του Αναστάσιου.

Είχε γεννηθεί στις 4 Ιουνίου 1965 και είχε σπουδάσει φυσική στο Πανεπιστήμιο Πατρών, την περίοδο Σεπτέμβριο 1983 με Σεπτέμβριο 1987.

Ο τίτλος της Διπλωματικής του εργασίας ήταν: “Σχεδίαση ρότορα αιολικής μηχανής σε σχήμα ρόδας ποδηλάτου”.

Όπως είδαμε στο πλούσιο βιογραφικό του, ο Γεώργιος Λευθεριώτης έκανε στη συνέχεια μεταπτυχιακές σπουδές στην Αγγλία όπου και πήρε MSc (by research, with distinction) στον τομέα του Engineering, στο Πανεπιστήμιο του Warwick, (αποφοίτησε τον Μάιο 1989) με ερευνητικό πεδίο την Αιολική Ενέργεια.

Στο ίδιο πανεπιστήμιο του Warwick, στην Αγγλία, την περίοδο Ιανουάριος 1990- Αύγουστος 1992 πάντα στο ερευνητικό πεδίο: Αιολική Ενέργεια, ο Γεώργιος Λευθεριώτης έκανε και το Διδακτορικό του, PhD.

Τίτλος Διατριβής: «Development of wind turbines to operate in modified axial flows which contain swirl velocities and non-uniform distributions».