Πώς να χάσετε γρήγορα τα περιττά κιλά πριν από τα Χριστούγεννα – 9 μυστικά

Με τις γιορτές των Χριστουγέννων έρχονται και τα οικογενειακά τραπέζια, οι λιχουδιές, τα γλυκά και κυρίως τα μελομακάρονα και οι κουραμπιέδες.

Ας είμαστε ειλικρινείς οι περισσότεροι από εμάς την περίοδο των γιορτών παίρνουμε κιλά. Γι’ αυτό θα ήταν καλό να κάνουμε μία καλή διατροφή και να μειώσουμε λίγο το βάρος μας νωρίτερα. Μπορείτε να φορέσετε ένα φόρεμα στο πάρτι και να μην αισθάνεστε άσχημα με το επιπλέον βάρος που έχετε πάρει.

Μαζί με τον καλό ύπνο, την κίνηση και μια καλή και πλήρη διατροφή με άφθονη πρωτεΐνη, υπάρχουν πολλοί άλλοι τρόποι που θα σας βοηθήσουν στην απώλεια βάρους ή τουλάχιστον να μην πάρετε επιπλέον κιλά.

Οι ειδικοί επιμένουν ότι οι δίαιτες στέρησης δεν θα βοηθήσουν. «Το να υποβάλλετε τον εαυτό σας σε αυστηρούς περιορισμούς στα τρόφιμα δεν θα σας προσφέρει μακροπρόθεσμη υγεία», λέει ο προσωπικός γυμναστής, Ali Malik.

Αυτό που θα πετύχετε είναι να στερήσετε από τον οργανισμό σας τα θρεπτικά συστατικά που χρειάζεται. Γι’ αυτό παρακάτω θα διαβάσετε 9 απλούς τρόπους για να δείτε τον αριθμό στην ζυγαριά σας να μειώνεται.

Οι 9 απλοί τρόποι για να χάσετε κιλά πριν από τα Χριστούγεννα

Μην παραλείπετε ποτέ το πρωινό

Κάντε τα γλυκά λιγότερο προσβάσιμα

Κινηθείτε σε κάθε ευκαιρία

Καταναλώστε πολλά λαχανικά και γαλοπούλα

Βάλτε στην άκρη την σοκολάτα

Αλλάξτε τις χριστουγεννιάτικες συνταγές

Προτιμήστε ποτά χαμηλά σε αλκοόλ και ζάχαρη

Διατηρήστε τη βιταμίνη C του οργανισμού σας

Βάλτε το πιάτο με τα φρούτα στο επίκεντρο

Μην παραλείπετε ποτέ το πρωινό



Ανεξάρτητα από το πόσο φάγατε για βράδυ ή πόσο κουρασμένοι δεν πρέπει να αφήνετε το πρωινό έξω από την διατροφή. Η προσωπική γυμνάστρια, Amanda Place λέει ότι το να ξεκινήσετε τη μέρα σας με ένα υγιεινό και χορταστικό πρωινό θα σας βοηθήσει να ελέγξετε την όρεξή σας και να αποτρέψετε την υπερκατανάλωση φαγητού αργότερα μέσα στην ημέρα.

«Σκεφτείτε ένα πλούσιο μπολ πλιγούρι βρώμης γεμάτο με εποχιακά φρούτα όπως μούρα ή ένα εορταστικό smoothie φτιαγμένο με σπανάκι, μπανάνα και λίγο κανέλα. Αυτές οι θρεπτικές επιλογές θα σας κρατήσουν γεμάτους ενέργεια και έτοιμους να αντιμετωπίσετε την μέρα», λέει η Amanda Place.

Κάντε τα γλυκά λιγότερο προσβάσιμα

Έχετε γλυκά σε κοντινή απόσταση; Η ψυχοθεραπεύτρια Jade Thomas συνιστά να γίνονται αυτά τα τρόφιμα λιγότερο προσβάσιμα. «Το να βάζουμε τις πίτες ή τη σοκολάτα στο ντουλάπι αντί να τα αφήνουμε στον πάγκο, και αντ’ αυτού αφήνουμε πιο υγιεινά σνακ στον πάγκο, σπάει τη συνήθεια του αυτόματου πιλότου, δίνοντάς μας χρόνο να αναρωτηθούμε αν το θέλουμε πραγματικά», είπε η ψυχοθεραπεύτρια. Ουσιαστικά, κάνετε πιο δύσκολο στον εαυτό σας να κάνει μία επιλογή τροφής που έχετε αποφασίσει ότι θέλετε να περιορίσετε.

Κινηθείτε σε κάθε ευκαιρία

Ποιος είπε ότι το γυμναστήριο είναι ο μόνος τρόπος άσκησης; Μείνετε δραστήριοι κατά την περίοδο των εορταστικών διακοπών συμμετέχοντας σε άλλες δραστηριότητες, όπως μία γιορτινή διασκεδαστική διαδρομή, πατινάζ στον πάγο ή μια οικογενειακή βόλτα στη γειτονιά για να θαυμάσετε τα χριστουγεννιάτικα φώτα. «Η ενασχόληση με αυτές τις δραστηριότητες όχι μόνο καίει θερμίδες, αλλά σας φέρνει και στο πνεύμα των γιορτών», ανέφερε η προσωπική γυμνάστρια.

Καταναλώστε πολλά λαχανικά και γαλοπούλα

Τα χριστουγεννιάτικα γεύματα και τα μεσημεριανά γεύματα στο γραφείο συνοδεύονται από πλήθος φαγητών, το οποίο αν και νόστιμο, δεν είναι πάντα τόσο καλό για τους πόντους στην μέση μας. «Ένα από τα κλειδιά για την πρόληψη της αύξησης βάρους στις διακοπές είναι ο έλεγχος του μεγέθους των μερίδων», λέει η Amanda Place. Μπορείτε να απολαύσετε μία νόστιμη χριστουγεννιάτικη γιορτή, αλλά μπορείτε να το κάνετε με μέτρο. «Επιλέξτε μικρότερες μερίδες από τα πιάτα υψηλής θερμιδικής αξίας, όπως χριστουγεννιάτικη πουτίγκα ή κιμά και φορτώστε το πιάτο σας με τα συνοδευτικά λαχανικών και τη γαλοπούλα», σημειώνει η προσωπική γυμνάστρια.

Βάλτε στην άκρη την σοκολάτα

Εάν θέλετε κάτι γλυκό μπορείτε να επιλέξετε τροφές πλούσιες σε θρεπτικά συστατικά, όπως ψημένους ξηρούς καρπούς ή ελληνικό γιαούρτι με μέλι και μούρα. Το ταχίνι μπορεί επίσης να σας βοηθήσει εάν έχετε έντονη επιθυμία για γλυκό. Αν παρόλα αυτά δείτε ότι δεν μπορείτε να κρατηθείτε μπορείτε να επιλέξετε λίγη μαύρη σοκολάτα.

Αλλάξτε τις χριστουγεννιάτικες συνταγές

Ένα από τα καλύτερα πράγματα για τα Χριστούγεννα είναι τα κέικ, τα τσουρέκια και τα κουλούρια. Αν θέλετε, όμως, αυτές τις νόστιμες λιχουδιές να μην χαλάσουν τους στόχους σας για απώλεια βάρους, η Amanda Place προτείνει να υποκαταστήσετε κάποια από τα συστατικά στις συνταγές σας. «Αντικαταστήστε την παχύρρευστη κρέμα με ελληνικό γιαούρτι ή επιλέξτε αλεύρι ολικής αλέσεως κατά το ψήσιμο», λέει η personal trainer. Θα μπορούσατε ακόμη και να δοκιμάσετε να επιλέξετε γλυκαντικά αντί για ζάχαρη. Όταν οι συνταγές απαιτούν ανάμεικτα αποξηραμένα φρούτα μπορείτε να δοκιμάστε να αντικαταστήσετε ένα μέρος με φρέσκα φρούτα ή ακόμα και ξηρούς καρπούς.

Προτιμήστε ποτά χαμηλά σε αλκοόλ και ζάχαρη

Αποφύγετε τις επιπλέον θερμίδες μειώνοντας τα ζαχαρούχα ποτά, το αλκοόλ και τα ποτά με καφεΐνη και υψηλή περιεκτικότητα σε θερμίδες. «Επιλέξτε νερό, τσάι από βότανα ή μαύρο καφέ», λέει η διατροφολόγος, Lara Buckle. Όταν καταναλώνετε αλκοόλ, η Lara Buckle προτείνει καθαρά οινοπνευματώδη ποτά όπως βότκα, τζιν ή τεκίλα με συνοδευτικά χωρίς θερμίδες (όπως η σόδα), καθώς έχουν χαμηλότερες θερμίδες σε σύγκριση με τα ζαχαρούχα κοκτέιλ.

Διατηρήστε τη βιταμίνη C του οργανισμού σας

Η βιταμίνη C δεν σας γλιτώσει απλά από το κρυολόγημα του χειμώνα. Σύμφωνα με την προπονήτρια, Kathryn Danzey, η βιταμίνη C, που βρίσκεται σε εποχιακά φρούτα όπως οι κλημεντίνες, τα λεμόνια και τα ρόδια, βοηθά επίσης στην απομάκρυνση του αλκοόλ από τον οργανισμό. «Μελέτες δείχνουν ότι όσοι έχουν χαμηλά επίπεδα βιταμίνης C μπορεί επίσης να είναι πιο ανθεκτικοί στην απώλεια λίπους», λέει Kathryn Danzey.

Βάλτε το πιάτο με τα φρούτα στο επίκεντρο

Περιορίστε τη λαχτάρα για γλυκό με φρούτα, αντί για πίτες με πολλές θερμίδες. «Κρατήστε ένα μπολ με κλημεντίνες, μήλα και αχλάδια, που είναι εποχιακά και γιορτινά, σε κοντινή απόσταση», προτείνει η διατροφολόγος Sophie Trotman. Αυτά μπορούν να ικανοποιήσουν την ανάγκη σας για γλυκό και είναι γεμάτα με ίνες και θρεπτικά συστατικά.

Γιατί είναι τόσο δύσκολο να πούμε «όχι» σε τροφές με ζάχαρη και με υψηλή περιεκτικότητα σε λιπαρά;

«Ο εγκέφαλός μας είναι προγραμματισμένος να απολαμβάνει πράγματα που μας κάνουν ευτυχισμένους. Η ζάχαρη απελευθερώνει χημικές ουσίες του εγκεφάλου, όπως η σεροτονίνη, που μας κάνουν να νιώθουμε καλά. Αυτό μας αφήνει σε έναν εθιστικό κύκλο καθώς θέλουμε να βιώσουμε αυτό το καλό συναίσθημα ξανά και ξανά», είπε η ψυχοθεραπεύτρια, Jade Thomas.

Αν και είναι σοφό να είστε προσεκτικοί και να μην το παρακάνετε με το φαγητό και τα γλυκά καλό είναι να μην είστε πολύ σκληροί με τον εαυτό σας. Τα Χριστούγεννα θεωρούνται μια εποχή απόλαυσης, με το μεγαλύτερο μέρος της γιορτής να επικεντρώνεται στο φαγητό.

