Στέφανος Κασσελάκης: Θα ανοίξει γραφείο στη Θεσσαλονίκη - «Πάμε δυνατά μπροστά»

Το άνοιγμα του προεδρικού του γραφείου στη Θεσσαλονίκη ανήγγειλε ο Στέφανος Κασσελάκης σε συνάντηση με μέλη του ΣΥΡΙΖΑ στα γραφεία του κόμματος στο κέντρο της πόλης.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ δήλωσε πως η συνάντηση «πήγε πάρα πολύ καλά, είμαι πάρα πολύ περήφανος για τις νομαρχιακές μας, τις οργανώσεις των πολιτών, ο κόσμος έχει χαμόγελο και θα πάμε πάρα πολύ δυνατά μπροστά», ενώ γνωστοποίησε πως σύντομα θα ανοίξει γραφείο στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thesstoday.gr, ο Στέφανος Κασσελάκης θα δίνει το «παρών» στη Θεσσαλονίκη μια φορά τον μήνα, στο γραφείο του που πιθανότατα θα βρίσκεται στο κτίριο όπου στεγάζονται τα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ, στην οδό Εγνατίας. Ο ίδιος, ξεναγήθηκε στα γραφεία και έστειλε μήνυμα ενότητας στα μέλη.

Σε λίγη ώρα θα εκφωνήσει ομιλία στην 7η Σύνοδο της Θεσσαλονίκης (Thessaloniki Summit 2023) «South-East Europe’s moment: Chartering a new course to prosperity & stability».