2013- 2023, το Max Mara Teddy Coat γιορτάζει και εξελίσσεται, μούσα η Μαριακάρλα Μπόσκονο

Γενέθλια 10 χρόνων γιορτάζει το iconic παλτό του ιταλικού οίκου Max Mara «Teddy» το οποίο επηρέασε το διεθνές τοπίο του outwear έχοντας αντιγραφεί κατά κόρον αλλά και ωθήσει κι άλλες εταιρίες να φτιάξουν αντίστοιχα πανοφώρια, σαν χνουδωτές «αρκουδένιες» αγκαλιές. Για την καινούρια, επετειακή καμπάνια Teddy Bear Coat, ο Tyler Mitchell φωτογράφισε το διάσημο μοντέλο της Ιταλίας, Mariacarla Boscono να το φοράει με σύνθημα «I was, I am, I will be»- Ήμουν, είμαι και θα είμαι».

Στις μητροπόλεις της μόδας του εξωτερικού οι γιγαντοαφίσες της νέας διαφημιστικής εκστρατείας μαγνητίζουν τα βλέμματα ενώ το label κάνει ειδικά χάπενινγκς και λειτουργεί pop up stors αποκλειστικά για το Teddy. Ο τόνος του καμηλό είναι ο πλέον περιζήτητος αλλά αρέσουν πολύ και το γκρι ή το μαύρο. Στο MaxMara.com, και σε βασικά καταστήματα σε δέκα πόλεις σ' όλο τον πλανήτη, λανσάρεται το νέο Sparkling Teddy Coat σε καμηλό ή λευκό, ενώ για πρώτη φορά, κυκλοφορεί το Mini Teddy Coat για κορίτσια ηλικιών 5 έως 12 με ασορτί must - have αξεσουάρ όπως γάντια, προστατευτικά αφτιών και χνουδωτούς σκούφους με αυτάκια.