Κυκλοφόρησε το νέο τραγούδι της Dua Lipa

Είναι ένα τραγούδι που αξιοποιεί την ιδιαίτερη φωνή της, αν και με πιο διακριτικό τρόπο απ’ ό,τι το έκαναν άλλα στο παρελθόν, ενώ εισάγει και κάποιες ενδιαφέρουσες πινελιές, όπως ένα εντελώς απροσδόκητο κιθαριστικό σόλο στο τέλος, γεμάτο με παραμόρφωση.



Στο υπόλοιπο κομμάτι, η Lipa τραγουδά πάνω σε μια έντονα catchy μελωδία μπάσου, ενώ τα -βγαλμένα από τη δεκαετία του 1980- synths έχουν κεντρικό ρόλο.

Δεν πρόκειται για εντελώς διαφορετική «συνταγή», δηλαδή, αλλά δεν ήταν αναγκαία, κιόλας, μια μεγάλη διαφοροποίηση. Η Dua Lipa είναι πάρα πολύ άνετη στο νέο στιλ της, χορεύει εκρηκτικά στο βίντεο κλιπ και μοιάζει να διασκεδάζει πολύ με το χορευτικό τραγούδι, σε μια εξαιρετική παραγωγή με τους Danny L Harle (πρόσφατα ακούσαμε δουλειά του στο Desire, I Want To Turn Into You, της Caroline Polachek) και Kevin Parker (Tame Impala).

Παρόλο που τα ονόματα στην παραγωγή και τα teasers μάς προϊδέασαν για μια μεγάλη στροφή στη μουσική της νέας δουλειάς της Dua Lipa, το αποτέλεσμα, με βάση το πρώτο κομμάτι του επερχόμενου δίσκου, δεν φαίνεται να απομακρύνεται από τις ρίζες της.

Η εξέλιξη της disco pop της Dua Lipa

Άλλωστε, η Dua Lipa δεν έγινε γνωστή για τους ιδιαίτερους πειραματισμούς της, όπως άλλοι/ες ποπ σταρ, αλλά για ένα πιο απλό, σε σημεία old school στιλ, για μια χορευτική ποπ με σύγχρονο ύφος και στοιχεία βίντατζ.

Στο νέο της τραγούδι, η ισορροπία μεταξύ νέου και παλιού είναι πιο ζυγισμένη από ποτέ, σε ένα σημερινό track που κουβαλά λίγη από τη «μαγεία» παλιότερων εποχών, χωρίς να στηρίζεται αποκλειστικά σε αυτή και στη νοσταλγία που προκαλεί.

Οι στίχοι δεν αφορούν τον θρυλικό «μάγο» παρά μόνο συμβολικά («πιάσε με αλλιώς θα γίνω Χουντίνι»). Το βίντεο κλιπ ταιριάζει στο θέμα του τραγουδιού, καθώς η τραγουδίστρια χορεύει σε ένα στούντιο ενώ χορευτές εμφανίζονται και εξαφανίζονται γύρω της.