Ο Άντονι Χόπκινς ως Σίγκμουντ Φρόιντ στο «Freud’s Last Session» -ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΤΡΕΙΛΕΡ

Ο Χόπκινς όπως αναφέρει και το flix.gr, πρωταγωνιστεί ως ο πατέρας της ψυχανάλυσης Σίγκμουντ Φρόιντ (1856-1939) στην επερχόμενη ταινία με τίτλο «Freud’s Last Session», η οποία βασίζεται στο ομότιτλο θεατρικό έργο του Μαρκ Εστί. Τζερμέιν, το οποίο με την σειρά του βασίστηκε στο βιβλίο «The Question of God: C.S. Lewis and Sigmund Freud Debate God, Love, Sex, and the Meaning of Life» του Αρμάντ Νίκολι.

Η σκηνοθεσία θα είναι του Μάθιου Μπράουν, γνωστού από την ταινία «The Man Who Knew Infinity». Η ταινία διαδραματίζεται τις παραμονές του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου (ο Φρόιντ πέθανε τον Σεπτέμβριο του 1939, λίγες μόλις εβδομάδες μετά το ξέσπασμα του πολέμου), καθώς ο Φρόιντ και ο συγγραφέας των «Χρονικών της Νάρνια» Σι. Ες. Λιούις συναντιούνται για να συζητήσουν την ύπαρξη του Θεού. Η εκτενής (φανταστική) συζήτησή τους θα αγγίξει ορισμένες από τις λιγότερο συμβατικές σχέσεις του ζευγαριού, όπως το ειδύλλιο του Λιούις με τη μητέρα ενός φίλου του και τον ρόλο του Φρόιντ ως πατέρα της λεσβίας κόρης του. Σίγουρα, δεδομένων όλων όσων γνωρίζουμε για τον Φρόιντ, αυτές οι συζητήσεις θα γίνουν αρκετά περίεργες.

Ο γνωστός ηθοποιός Μάθιου Γκουντ πρωταγωνιστεί επίσης υποδυόμενος τον ρόλο του Λιούις, μαζί με τους Άλαν Γκρέισμαν, Μεγκ Τόμσον, Ρόμπερτ Στίλμαν, Χάνα Λίντερ και Τρίστεν Οπρεν Λιντς.

Η ταινία «Freud’s Last Session» θα κάνει πρεμιέρα σε περιορισμένες αίθουσες στη Νέα Υόρκη και το Λος Άντζελες στις 22 Δεκεμβρίου, πριν ανοίξει κανονικά στις αίθουσες τον Γενάρη του 2024. Επίσης έχει προγραμματιστεί ειδική προβολή της στο 37ο AFI Fest στο Λος Άντζελες στις 27 Οκτωβρίου 2023.

Με στοιχεία & από το ΑΠΕ