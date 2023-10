Τάσος Ξιαρχό: Θέλω να γίνω πατέρας αλλά όχι με έναν τρόπο που ο καθένας μπορεί να επιβάλλει

Ο Τάσος Ξιαρχό στο χθεσινό επεισόδιο του «I’m a Celebrity… Get me out of here!» μίλησε για την επιθυμία του να γίνει πατέρας, με αφορμή τη συζήτηση που είχε με τη Στέλλα Γεωργιάδου.

Ο χορευτής μιλώντας στην κάμερα του ριάλιτι, είπε αρχικά: «Η αλήθεια είναι πως με τη Στέλλα και μερικά άλλα άτομα μπορώ να συζητήσω πιο ανθρώπινα. Και όταν λέω ανθρώπινα εννοώ πως λέμε τη γνώμη μας και τη ζωή μας χωρίς να σου επιβάλλει ο άλλος τα πιστεύω του. Και η Στέλλα είναι πολύ ελεύθερη, γιατί έχει φάει και πολλή κατραπακιά απ’ ότι κατάλαβα και θα την έχω συχνά να συζητάμε και να μοιραζόμαστε αυτό το κουτούκι εδώ μέσα».

Στη συνέχεια είπε: «Βγάζω την πρώτη λυκείου και μου λέει: Δεν θα πας σε άλλο γενικό λύκειο για να μείνεις. Βρήκαμε λοιπόν ένα σχολείο που ήταν όλο με ζωγραφική. Με πήγε Λύκειο για σχέδιο και έτσι στη δευτέρα και την τρίτη δεν έκανα φυσική, χημεία, τίποτα… Βασικά νομίζω πως μου είπε πως θα ήμουν πολύ καλός πατέρας! Λίγο, έτσι, τρελούτσικος αλλά καλός. Και της επιβεβαίωσα πως είναι κάτι που θέλω να κάνω σίγουρα, όχι με έναν τρόπο που ο καθένας μπορεί να επιβάλλει, μια νομοθεσία δηλαδή έτσι ή έτσι ή αλλιώς. Εγώ όσους φίλους έχω και όσα άτομα γνωρίζω, που έχουν πραγματικά παλέψει στη ζωή τους, είναι από μονογονεϊκές οικογένειες. Όπως και εγώ, μεγάλωσα μόνο με την μητέρα μου και δεν μου έλειψε τίποτα. Είναι σαν να είχα δέκα γονείς. Και μάνα και πατέρας και αδελφή και θεία και όλα. Με τα καλά της, με τα κακά της, με τα στραβά της» κατέληξε ο Τάσος Ξιαρχό.