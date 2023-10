Σωτήρης Τσιόδρας: Η επόμενη υγειονομική απειλή ίσως να προέλθει από τους μύκητες

Η επόμενη υγειονομική απειλή, ίσως να ακούει στο όνομα μύκητες, ενώ σίγουρα θα πρέπει να μας ανησυχεί το αποτύπωμα του ανθρώπου στο περιβάλλον, τόνισε μεταξύ άλλων ο καθηγητής Ιατρικής και Λοιμωδών Νόσων του ΕΚΠΑ Σωτήρης Τσιόδρας, ο οποίος μίλησε την Τρίτη, στο πλαίσιο του 21ου Συνεδρίου Εταιρικής Υπευθυνότητας στο ΚΠΙΣΝ, με θέμα: «Pivoting the Human Right to Nature into Business Reality».

Ο κ. Τσιόδρας, μαζί με την πρόεδρο της Κτηνιατρικής Εταιρίας Δρ. Μαρία Λινού, μίλησαν για την σύνδεση ανθρώπινης υγείας και περιβάλλοντος, με την υγεία των ζώων και των φυτών και ανέπτυξαν την έννοια της «ενιαίας υγείας».

Το συνέδριο οργανώθηκε από την Επιτροπή Εταιρικής Υπευθυνότητας του Ελληνο-Αμερικάνικου Επιμελητήριου.

Ο κ. Τσιόδρας ανέφερε ενδεικτικά μια περιβαλλοντική μελέτη σε ελάφια, που έδειξε ότι σημαντικό ποσοστό έχουν αντισώματα στον κορωνοϊό, ενώ κάποια έχουν ενεργή λοίμωξη και άλλα έχουν στελέχη του ιού που έχουν πλέον εξαφανιστεί στους ανθρώπους. Όπως εξήγησε η κυρία Λινού από την πλευρά της, ο όρος «ενιαία υγεία» είναι ουσιαστικά μια στρατηγική επικοινωνίας της σύνδεσης υγείας και περιβάλλοντος και τις πολύπλοκες και πολυεπίπεδες πολιτικές που αφορούν τη διαχείριση αυτών.

Σε ερώτηση για το πώς επηρεάζουν τα θέματα υγείας, η κλιματική κρίση και γεγονότα όπως τα πρόσφατα έντονα καιρικά φαινόμενα, ο κ. Τσιόδρας αναφέρθηκε σε ιατρικά προβλήματα που έχουν εμφανιστεί τα τελευταία χρόνια, όπως η οικοαγχώδης διαταραχή σε νεαρά άτομα και άλλες καταστάσεις, λέγοντας πως δεν δείχνουν τάση αναστροφής. Προειδοποίησε μάλιστα, ότι αν δεν αντιστραφούν αυτές οι συνθήκες «θα δώσουμε λόγο στα παιδιά μας».

Οι δύο ομιλητές μίλησαν για τον σημαντικό ρόλο της ανισότητας στην υγεία και τις τεράστιες επιπτώσεις που έχει η αύξηση του χάσματος πλουσίων και φτωχών, αλλά και την ανάγκη να εξεταστούν περιβαλλοντικοί παράγοντες και αγροτικές πρακτικές σε φαινόμενα όπως είναι η αντίσταση μικροβίων ενάντια στα αντιβιοτικά. Ο Σωτήρης Τσιόδρας εστίασε επίσης στους μύκητες, τονίζοντας ότι η επόμενη απειλή ίσως προκύψει από μύκητα. Μάλιστα ανέφερε το παράδειγμα ενός μύκητα που έχει εντοπιστεί στην Αριζόνα των ΗΠΑ, ο οποίος αν προσβάλει τον οργανισμό, προκαλεί ασθένεια σαν τη φυματίωση. Ο καθηγητής, τόνισε την ανάγκη για περισσότερα δεδομένα και επιτήρηση, για συνεργασίας σε διεθνή βάση, που θα βοηθήσουν στην διατήρηση οικοσυστημάτων για τα οποία ελάχιστα γνωρίζουμε.

Και οι δύο ομιλητές έδωσαν έμφαση στην ατομική, πλέον της εταιρικής ευθύνης και την δυνατότητα ο κάθε άνθρωπος να αναπτύσσει δράσεις που προωθούν ένα πιο περιβαλλοντικά υγιή τρόπο ζωής. Ως παράδειγμα, η κυρία Λινού αναφέρθηκε στην χρηματοδότηση δράσης για την χρησιμοποίηση αποβλήτων γεωργίας για παραγωγή ζωοτροφών πλούσιων σε ιταμίνες, που βοηθούν στην αποπαρασίτωση και μπορούν να μειώσουν αέρια θερμοκηπίου.