Πάνος Παπαλάμπρος: Ο Πατρινός Πανεπιστημιακό που έγινε μέλος της Εθνικής Ακαδημίας Μηχανικών των ΗΠΑ

Ο Πατρινός Καθηγητής Πανεπιστημίου Πάνος Παπαλάμπρος εξελέγη μέλος της Εθνικής Ακαδημίας Μηχανικών των ΗΠΑ, λαμβάνοντας έτσι μία από τις υψηλότερες επιστημονικές διακρίσεις της χώρας.

Η αναγνώριση της Εθνικής Ακαδημίας Μηχανικών στον Πάνο Παπαλάμπρο έγινε «για τη συμβολή του στη βελτιστοποίηση σύνθετων συστημάτων και την ηγετική του συμβολή στην προώθηση της έρευνας και της εκπαίδευσης του μετασχηματιστικού σχεδιασμού στη μηχανική».

Η εκλογή στην Εθνική Ακαδημία Μηχανικών είναι από τις υψηλότερες επαγγελματικές διακρίσεις που απονέμονται σε μηχανικό. Η ιδιότητα μέλους της Ακαδημίας τιμά όσους έχουν κάνει εξαιρετική συνεισφορά στην «έρευνα, πρακτική ή εκπαίδευση στη μηχανική, συμπεριλαμβανομένης, κατά περίπτωση, σημαντικής συμβολής στη βιβλιογραφία της μηχανικής» και στην «πρωτοπορία νέων και αναπτυσσόμενων τομέων της τεχνολογίας, κάνοντας σημαντικές προόδους σε παραδοσιακούς τομείς της μηχανικής ή την ανάπτυξη/εφαρμογή καινοτόμων προσεγγίσεων στην εκπαίδευση μηχανικών».

Ο Παναγιώτης (Πάνος) Γ. Παπαλάμπρος γεννήθηκε το 1951 στη Πάτρα όπου και μεγάλωσε τελειώνοντας το Πρώτο Γυμνάσιο Αρρένων. Αποφοίτησε από το τμήμα Μηχανολόγων-Ηλεκτρολόγων του ΕΜΠ το 1974 και συνέχισε μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο Stanford (ΗΠΑ) στην Μηχανολογία (Masters 1976 και Διδακτορικό 1979).Το 1979 προσελήφθη στο Πανεπιστήμιο του Michigan - Ann Arbor ως Καθηγητής στo Τμήμα Μηχανολόγων. Πλέον είναι Ομότιμος Καθηγητής του Πανεπιστημίου του Michigan ενώ έχει ανακηρυχθεί και επίτιμος διδάκτορας του Πανεπιστημίου Πατρών.

Έχει επιβλέψει 60 Διδάκτορες (εκ των οποίων πλέον των 30 είναι καθηγητές σε πανεπιστήμια παγκοσμίως) και 30 Μεταδιδακτορικούς Ερευνητές. Ηγήθηκε της εμπέδωσης της Επιστήμης Σχεδιασμού (Design Science) πρώτα στο Πανεπιστήμιο του Μίσιγκαν, όπου ίδρυσε το 2006 και διηύθυνε μέχρι το 2011 το διαπανεπιστημιακό μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών (MS and PhD in Design Science), και στη συνέχεια ως Επικεφαλής Συντάκτης του περιοδικού ASME Transactions of Mechanical Design (2008-12) και ως Ιδρυτής και Επικεφαλής Συντάκτης του περιοδικού Design Science, Cambridge University Press (2015-). Με τον Καθηγητή D.J. Wilde, συνέγραψε το βιβλίο Principles of Optimal Design: Modeling and Computation (1988, 2000, 2019) που χρησιμοποιείται σε δεκάδες πανεπιστήμια παγκοσμίως για την διδασκαλία βελτιστοποίησης σχεδιασμού. Έχει δημοσιεύσει πάνω από 350 άρθρα σε περιοδικά, συνέδρια και βιβλία και έχει διακριθεί από την American Society of Mechanical Engineers με τα βραβεία Design Automation Award (1998), Machine Design Award (1999), Joel and Ruth Spira Outstanding Design Educator Award (2007), και Robert Abbott Award (2014). Επίσης τιμήθηκε με το βραβείο Design and Systems Achievement Award (2004) από την Japan Society of Mechanical Engineers, και το βραβείο Ralph Coats Roe Award (2014) από την American Society of Engineering Education. Είναι Fellow της American Society of Mechanical Engineers από το 1993 και Fellow της Society of Automotive Engineers από το 2003.