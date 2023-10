Welcome to up 2023: Δεληβοριάς, Πυξ Λαξ, εκθέσεις, εκδηλώσεις, ημερίδες, γευσιγνωσία σε Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο

Θέλεις να ενημερωθείς για το Welcome to up 2023, το μεγάλο Φεστιβάλ Υποδοχής Νέων Φοιτητών του Πανεπιστημίου Πατρών;

Επισκέψου τη σελίδα welcometoup.upatras.gr και μπες στον κόσμο της μεγάλης φοιτητικής γιορτής με ένα «κλικ».

Το Welcome to UP 2023 διοργανώνεται με πρωτοβουλία του Πανεπιστημίου Πατρών, με συνδιοργανωτές την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και το Επιμελητήριο Αχαΐας καθώς και με τη συνεργασία των Δήμων Πατρέων, Αγρινίου και Μεσολογγίου και την πολύτιμη συνεισφορά των χορηγών του και είναι πολύ μεγαλύτερο από το περσινό, σε διάρκεια, σε χρονική και χωρική διασπορά αλλά και σε περιεχόμενο.

Το πρόγραμμα του Φεστιβάλ, οι διοργανωτές, οι χορηγοί, οι ομάδες, οι χώροι διεξαγωγής των εκδηλώσεων, οι εκπλήξεις και οι προσφορές, οι παραστάσεις, οι συναυλίες, τα projects, τα νέα και οι ανακοινώσεις, όλα όσα θέλετε να μάθετε για την πρωτοποριακή διοργάνωση που άλλαξε τα δεδομένα στον τρόπο υποδοχής των νεοεισερχόμενων φοιτητών, σας περιμένουν σε μια εύχρηστη, λειτουργική και καλαίσθητη ιστοσελίδα με νεανική «διάθεση».

Μαζί και οι διαδρομές των λεωφορείων (Magic Bus Patras Tour) σε live tracking, φωτογραφικό υλικό, σύνδεση με τα social media και την ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου και φυσικά εικόνες και πληροφορίες για την άκρως επιτυχημένη διοργάνωση του 2022, η οποία άνοιξε το δρόμο για να γίνει το Φεστιβάλ θεσμός.

Save the date: Το Welcome to UP 2023 ανοίγει τις πύλες του στις 18 Οκτωβρίου και για πέντε ημέρες, έως και τις 22 του μήνα, θα «αναστατώσει» την Πάτρα, το Μεσολόγγι και το Αγρίνιο, ενώνοντας το Πανεπιστήμιο με την κοινωνία και τους φοιτητές με τις πόλεις υποδοχής τους, στο πλαίσιο μιας δημιουργικής, αλληλεπίδρασης.