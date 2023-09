Πέντε τρόποι να αντιμετωπίσετε τον αρνητισμό σύμφωνα με μία ψυχολόγο του Harvard

Είναι αλήθεια πως το να βυθιστούμε στις αρνητικές σκέψεις και συναισθήματα δεν είναι καθόλου δύσκολο.

Λίγο η επικαιρότητα, λίγο η αβεβαιότητα για το μέλλον, το στρες της δουλειάς, η καθημερινότητα με τις δυσκολίες της, όλα συνυγορούν στο να «μας πάρει από κάτω». Αυτός, όμως, δεν είναι ο σωστός τρόπος για να αντιμετωπίσουμε τη ζωή. Αν θέλετε να βάλετε ένα τέλος σε όλον αυτόν τον αρνητισμό, οι ειδικοί προτείνουν αρκετούς τρόπους. Οι σωστές αναπνοές είναι ένας από αυτούς.

Η Susan David, βραβευμένη ψυχολόγος του Harvard και παγκοσμίως γνωστή για την έρευνά της πάνω στα συναισθήματα, στο βιβλίο της με τίτλο “Emotional Agility: Get Unstuck, Embrace Change, and Thrive in Work and Life” («Συναισθηματική Σβελτάδα: Ξεκολλήστε, Αγκαλιάστε την αλλαγή και πετύχετε στην εργασία και τη δουλειά, το βρίσκετε εδώ) αναφέρει πως οι άνθρωποι με «άκαμπτες» απόψεις και αντιδράσεις (είτε αρνητικές είτε θετικές), βλέπουν συνήθως τα πράγματα από μία σταθερή οπτική γωνία. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε κατάθλιψη, άγχος και γενικά μειωμένη ποιότητα ζωής. «Το να βγείτε από τη δική σας θέση και να “μπείτε στα παπούτσια” κάποιου άλλου σας επιτρέπει να γίνεται πιο ευέλικτοι συναισθηματικά. Ακόμα και μια βαθιά ανάσα, μια μικρή παύση για να καταφέρετε να αναλογιστείτε μία κατάσταση και να σκεφτείτε πώς θα απαντήσετε, μπορεί να αλλάξει τη ζωή σας», προτείνει.

Έρευνες έχουν δείξει πως υπάρχουν αρκετοί τρόποι για να καταφέρει κάποιος να δει τα πράγματα από άλλη οπτική και κατά συνέπεια να δει τη ζωή με διαφορετική και λιγότερο στενάχωρη ματιά. Η συγγραφέας ξεχωρίζει τους εξής πέντε:

Αναγνωρίστε τα συναισθήματά σας

Και μιλήστε για αυτά ως έχουν. Αν νιώθετε θλίψη, δεχτείτε το και ομολογήστε το. Το ίδιο κι αν νιώθετε άγχος, φόβο ή νοσταλγία. Προσπαθήστε να κατανοήσετε όσα νιώθετε και να εντοπίσετε τις αιτίες αυτών των συναισθημάτων, ώστε να καταφέρετε να τα εξηγήσετε και κατά συνέπεια να τα αντιμετωπίσετε.



Διαλέξτε μια διαφορετική οπτική

Όσο δύσκολο κι αν σας ακούγεται, προσπαθήστε. Αν επιλέξετε να δεχτείτε αμαχητί τον αρνητισμό, αφήνετε μια κατάσταση να σας καταβάλλει συναισθηματικά. Προσπαθήστε να δείτε τα πράγματα αλλιώς, ιδίως όταν οι καταστάσεις δεν επηρεάζουν πολύ σοβαρά θέματα, όπως η επιβίωση ή υγεία.

Μιλήστε στον εαυτό σας σε τρίτο πρόσωπο

Σας φαίνεται παράξενο, σωστά; Κι όμως, με αυτόν τον τρόπο ίσως καταφέρετε να δείτε αντικειμενικά μία κατάσταση και ίσως να σας φερθείτε με λιγότερη αυστηρότητα. Παράλληλα, εστιάστε στον εαυτό σας. Οι περισσότερες αρνητικές σκέψεις προκαλούνται από εξωτερικούς παράγοντες, οπότε εσείς προσπαθήστε να επικεντρωθείτε σε όσα σας κάνουν να νιώθετε όμορφα. Ίσως σας ακούγεται εγωιστικό, αλλά με αυτόν τον τρόπο θα καταφέρετε να βοηθήσετε καλύτερα εσάς και τους γύρω σας.

Επιλέξτε το χιούμορ

Βρείτε την αστεία πλευρά των γεγονότων και εστιάστε σε αυτή. Επίσης, προσπαθήστε να επικεντρωθείτε στα θετικά. Φαντάζει δύσκολο όταν βρισκόμαστε σε έναν κυκαιώνα αρνητικών ειδήσεων, αλλά βοηθά στο να νικήσουμε τον αρνητισμό. Μπορείτε να καταγράφετε, μάλιστα, όσα θετικά σας συμβαίνουν και να τα μοιραστείτε με τους αγαπημένους σας.



Αποδεχτείτε τις αντιφάσεις της ζωής σας

Θα έχετε μέχρι τώρα καταλάβει πως στη ζωή δεν έρχονται όλα όπως τα θέλουμε, ενώ τα πράγματα δεν είναι πάντα όπως φαίνονται. Παράλληλα, αρκετές φορές άλλα λέμε, άλλα συμφωνούμε και άλλα τελικά συμβαίνουν. Οι αντιφάσεις και οι ανατροπές στη ζωή είναι πολλές. Όσο νωρίτερα το κατανοήσουμε και το αποδεχτούμε, τόσο καλύτερο για την ψυχική μας υγεία. Δεν έχει κανένα νόημα το να σκέφτεστε τι θα γινόταν αν ή γιατί συνέβη κάτι σε εσάς. Αν είναι κάτι ξαφνικό ή απότομο, πάρτε λίγο χρόνο για να το συνειδητοποίησετε και στη συνέχεια τραβήξτε μπροστά με το κεφάλι ψηλά. Ασκήσεις αναπνοής, βιβλία ή ακόμη και η συμβουλή ενός ειδικού, ίσως φανούν πολύτιμα.

πηγη