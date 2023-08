Φωτιές σε Βοιωτία και Εύβοια: Ενεργοποιήθηκε η υπηρεσία Copernicus

Activation of @CopernicusEMS for the immediate mapping of the areas in # #Evia & #Viotia affected by #forestfires



https://t.co/leKLY7YF8i



Ενεργοποίηση #Copernicus EMS για άμεση χαρτογράφηση περιοχών σε #Εύβοια & #Βοιωτία που επλήγησαν από



… pic.twitter.com/xBLKqOTBYy