Το ντουέτο της Ρίτα Γουίλσον με τον Χρήστο Μάστορα και η έκπληξη που ετοιμάζουν

Η Ρίτα Γουίλσον ετοιμάζει μια ακόμα συνεργασία με τον Χρήστο Μάστορα.

Η ηθοποιός και σύζυγος του Τομ Χανκς στο παρελθόν, κυκλοφόρησε ένα τραγούδι με τον frontman των «Μελισσών», με τίτλο «Let me be».

Σε ανάρτησή της στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η Ρίτα Γουίλσον ανάρτησε ένα βίντεο-ντουέτο με τον τραγουδιστή κι ενημέρωσε το κοινό της ότι κάτι ετοιμάζουν μαζί.

Συγκεκριμένα, στο βίντεο οι δύο καλλιτέχνες ακούγονται να τραγουδούν το κομμάτι τους, ενώ στη λεζάντα που το συνοδεύει, η Ρίτα Γουίλσον εξέφρασε την ανυπομονησία της να συνεργαστεί ξανά με τον Χρήστο Μάστορα.