Δημοτικές εκλογές 2023: Εξι νέα πρόσωπα στο πλευρό του υποψήφιου Δημάρχου Πατρέων Πέτρου Ψωμά

2. Αργυροπούλου Κωνσταντίνα του Γεωργίου

Καθηγήτρια Αγγλικής Φιλολογίας – Επιχειρηματίας

#παιδεία

«Αναμόρφωση της πόλης μας»

Η Κωνσταντίνα Αργυροπούλου γεννήθηκε στην Ανδραβίδα Ηλείας το 1979. Σπούδασε English Literature (1999-2002) στο Ηνωμένο Βασίλειο, στο University of Wales, Lampeter (U.K.) απ’ όπου αποφοίτησε με βαθμό « Third Class Honours». Συνέχισε αποκτώντας τον μεταπτυχιακό της τίτλο (2002-2003) από το τμήμα Social Anthropology με ειδίκευση στο πεδίο «Αdvertising and Consumption». Συμμετείχε σε πάρα πολλά σεμινάρια εξειδίκευσης στην Αγγλική Φιλολογία, σε σεμινάρια παιδαγωγικής κατάρτισης και σε συνέδρια και ημερίδες. Διατηρεί επιχείρηση στην Πάτρα και είναι ιδιοκτήτρια Φροντιστηρίου ξένων γλωσσών στον Άγιο Βασίλειο. Είναι παντρεμένη με τον Πατρινό Χρήστο Τσέλη και είναι μητέρα διδύμων κοριτσιών ηλικίας ενός έτους.

«Συμμετέχω στις δημοτικές εκλογές του 2023 με τον Πέτρο Ψωμά και τη δημοτική παράταξη σπιράλ, γιατί αποτελεί ανεξάρτητο συνδυασμό που δεν ταυτίζεται με κάποιον συγκεκριμένο κομματικό φορέα και προτάσσει τα καθημερινά θέματα της πόλης παρουσιάζοντας ένα οργανωμένο πρόγραμμα. Αποδέχτηκα την πρόσκληση του Πέτρου Ψωμά να συμμετάσχω ως υποψήφια του συνδυασμού του για να προσφέρω με την κοινωνική εμπειρία μου στον τόπο και τον συνάνθρωπο. Να ενισχύσω τον κοινό αγώνα των συμπολιτών μου. Να ενδυναμώσω την παιδεία και την επιμόρφωση των Πατρινών. Να προσφέρω σε θέματα πολιτιστικής δράσης. Να σχεδιάσω προγράμματα δράσης για τη βελτίωση της ζωής των παιδιών. Να βελτιώσω την ποιότητα ζωής των Πατρινών. Να δραστηριοποιηθώ στα καλλιτεχνικά δρώμενα της πόλης. Να συμβάλω στο κοινό όραμα για την αναγέννηση της Πάτρας