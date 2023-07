Απόλλων Πάτρας: Στα "μελανόλευκα" ο Χρήστος Καφέζας

Η οικογένεια του Απόλλωνα καλωσόρισε τον Χρήστο Καφέζα (2002, 1,89 μ.), ο οποίος είναι Πατρινός και ταιριάζει απόλυτα στη φιλοσοφία της ομάδας, όπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση.

"Θέλουμε και κάνουμε πράξη, να στηρίζουμε τα παιδιά της πόλης μας και να τους δίνουμε ευκαιρίες.

Χρήστο να έχεις υγεία, το μέλλον είναι δικό σου!"

WHO IS WHO

Ο Χρήστος Καφέζας ξεκίνησε το μπάσκετ από τον Έσπερο ΑΟΠΑ και στη συνέχεια εντάχθηκε στα τμήματα υποδομής του Προμηθέα πανηγυρίζοντας διακρίσεις σε Πανελλήνια ηλικιακά πρωταθλήματα φτάνοντας ως την πρώτη ομάδα.

Ακολούθως αγωνίστηκε σε Τρίτωνα, Αχαγιά '82 και πέρυσι με τον ΑΟ Αγρινίου στην Elite League...

Περισσότερα στο sportin.gr