Πάτρα- ΕΑΠ: Το 1st Conference of the Transformative and Emancipatory Adult Education - ΒΙΝΤΕΟ&ΦΩΤΟ

Η Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, διοργανώνει το 1st Conference of the Transformative and Emancipatory Adult Education (TEAE) Network στην Πάτρα.

Το Συνέδριο ξεκίνησε σήμερα στα κτίρια του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου στην Πάτρα, με τη συμμετοχή καθηγητών από 29 Πανεπιστήμια της Ευρώπης.

Τη διοργάνωση αυτού του ιδιαίτερα ενδιαφέροντος συνεδρίου έχει αναλάβει το Εργαστήριο Βιογραφικής Μάθησης και Μετασχηματιστικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών. Το Συνέδριο θα υλοποιηθεί από τις 5 ως τις 7 Ιουλίου στις εγκαταστάσεις του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου στην Πάτρα και υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την Έρευνα στην Εκπαίδευση Ενηλίκων μέσω του δικτύου της για την Μετασχηματιστική και Χειραφετητική Εκπαίδευση Ενηλίκων καθώς και από το Ιταλικό Δίκτυο για τη Μετασχηματίζουσα Μάθηση.

Θα έχει τίτλο «Επαναπροσδιορίζοντας τη μετασχηματιστική και χειραφετητική εκπαίδευση ενηλίκων για έναν κόσμο που έρχεται» και στο πλαίσιο των εργασιών του θα παρουσιαστούν ερευνητικές εργασίες αλλά και βιωματικά εργαστήρια που αφορούν στη σύνδεση των θεωριών και πρακτικών της εκπαίδευσης ενηλίκων με τις σύγχρονες κοινωνικές συνθήκες και τις αντίστοιχες απαιτήσεις και προσδοκίες των ενηλίκων εκπαιδευόμενων.

Καίριο ρόλο στην διεξαγωγή του Συνεδρίου, διαδραματίζουν δύο μέλη ΔΕΠ της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών, ο Δρ. Ζαχαρίας Παληός (Διευθυντής του Εργαστηρίου) και ο Δρ. Γιώργος Κουλαουζίδης.