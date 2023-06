Γ. Κουλαουζίδης: H εκπαίδευση των ενηλίκων, ο νέος κόσμος που έρχεται και τα "όπλα" για να τον "διαβάσουμε"

Γννημένος στο San Luis Obispo (California) το 1967 και μεγαλωμένος στην Καλαμαριά, ο Γιώργος Κουλαουζίδης σπούδασε μαθηματικά στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στη συνεχιζόμενη εκπαίδευση και κατάρτιση στο University of Surrey υπό την επίβλεψη του Peter Jarvis, και στην εκπαίδευση ενηλίκων (Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο). Εκπόνησε τη διδακτορική του διατριβή στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης (επιβλέπων καθηγητής Δρ. Ζαχαρίας Παληός), με θέμα την επίδραση του βιογραφικού παραδείγματος των εκπαιδευτών ενηλίκων στην αντίληψή τους αναφορικά με τον επαγγελματικό τους ρόλο.

Εργάστηκε για 12 χρόνια στην Αμερικάνικη Γεωργική Σχολή Θεσσαλονίκης, όπου και σχεδίασε και οργάνωσε το πρόγραμμα σπουδών του Dimitris Perrotis College of Agricultural Studies, στο οποίο υπηρέτησε ως Υποδιευθυντής Σπουδών. Συμμετείχε στην ομάδα που υλοποίησε το 2003 το εθνικό πρόγραμμα εκπαίδευσης εκπαιδευτών της συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης και αργότερα (2010) σχεδίασε το πρόγραμμα εκπαίδευσης εκπαιδευτών του ΕΚΔΔΑ. Ήταν μέλος του επιστημονικού συμβουλίου που επόπτευσε την πρώτη φάση λειτουργίας των Κέντρων Δια Βίου Μάθησης των ΟΤΑ. Είναι πιστοποιημένος εκπαιδευτής ενηλίκων και αξιολογητής. Συνεργάστηκε ως Καθηγητής- Σύμβουλος στο ΜΠΣ Εκπαίδευση Ενηλίκων του ΕΑΠ από τo 2001 ως το 2020. Για αρκετά χρόνια δίδαξε στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης και σε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστήμιου Μακεδονίας.

Τον Οκτώβριο του 2019 εκλέχθηκε σε θέση Επίκουρου Καθηγητή Μεθοδολογίας Εκπαίδευσης Ενηλίκων στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και ανέλαβε επίσημα τα καθήκοντά του τον Ιούλιο του 2020. Στο ΜΠΣ Εκπαίδευση Ενηλίκων του ΕΑΠ, συντονίζει τις θεματικές ενότητες ΕΚΕ-50 και ΕΚΕ-52 στις οποίες και ασκεί διδακτικό και ερευνητικό έργο.

Έχει επιμεληθεί έναν συλλογικό τόμο για την εκπαίδευση ενηλίκων μαζί με την καθηγήτρια Katarina Popovic(Πανεπιστήμιο Βελιγραδίου). Ο συγκεκριμένος τόμος ήταν η πρώτη συμμετοχή Έλληνα επιστήμονα της εκπαίδευσης ενηλίκων στη σειρά International Issues in Adult Education από τις εκδόσεις BRILL.

Έχει μεταφράσει πέντε (5) βιβλία για την εκπαίδευση ενηλίκων και δύο (2) για την έρευνα στις κοινωνικές επιστήμες, ενώ επίσης έχει επιμεληθεί αρκετά επιστημονικά συγγράμματα. Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιστημονικής Ένωσης Εκπαίδευσης Ενηλίκων (για 10 χρόνια επιμελητής του περιοδικού Εκπαίδευση Ενηλίκων), μέλος του Δ.Σ. της Ευρωπαϊκής Ένωσης Εκπαίδευσης Ενηλίκων, μέλος του Δ.Σ. του International Hall of Fame of Adult and Continuing Education, και της ομάδας που συντονίζει την Διεθνή Ένωσης για την Μετασχηματίζουσα Μάθηση. Έχει συμμετάσχει σε πολλές οργανωτικές επιτροπές συνεδρίων για την εκπαίδευση ενηλίκων στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Από το 2016, είναι μέλος του δικτύου των ανεξαρτήτων εθνικών εμπειρογνωμόνων που αξιολογούν, για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την πορεία των κρατών μελών, προς την υλοποίηση των στόχων της Ε.Ε. αναφορικά με την εκπαίδευση ενηλίκων.

Το 2019 η διεθνής επιστημονική κοινότητα της εκπαίδευσης ενηλίκων αναγνώρισε τη συμβολή του στην ανάπτυξη του πεδίου στην Ελλάδα και τον ενέταξε στο International Hall of Fame of Adult and Continuing Education (ο πρώτος Έλληνας του πεδίου της εκπαίδευσης ενηλίκων που λαμβάνει τη συγκεκριμένη διάκριση, Το 2019 κυκλοφόρησε το βιβλίο του Ένας διάλογος για την Εκπαίδευση Ενηλίκων (εκδ. ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ).