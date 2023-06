Ποιο είναι το κόμμα Σπαρτιάτες που "εισβάλλει" στην Βουλή;

Ηγέτης τους ο Commander of the Spartans

Περισσότερα πράγματα για το νέο αυτό πολιτικό σχηματισμό μαθαίνουμε όμως από τις αναρτήσεις του επικεφαλής του κόμματος στο Facebook, Βασίλη Στίγκα, ο οποίος αυτοχαρακτηρίζεται ως, commander of the Spartans (διοικητής των Σπαρτιατών).

Σε νεότερη ανάρτησή του, ο Βασίλης Στίγκας καλεί τους ψηφοφόρους "να υπερασπιστούν την δημοκρατία μας, το δίκαιο,την αξιοπρέπεια και την ιστορία μας", ψηφίζοντας φυσικά τους "Σπαρτιάτες".