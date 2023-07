Το βίαιο φινάλε της μοναδικής συναυλίας των Rage Against The Machine στην Ελλάδα

Είμαστε στο 2000, με τη χώρα να έχει μπει ήδη σε ρυθμούς Ολυμπιακών Αγώνων, αλλά και στην τελευταία δεκαετία της οικονομικής της αφθονίας. Και κάπου εκεί, οι Rage Against the Machine, κάνουν την εμφάνισή τους στο θέατρο Πέτρας για το γεγονός της χρονιάς. Τους Headliners, Πλαισιώνουν οι θρυλικοί για την εποχή Tsopana Rave Και οι Less Than Human.

Οι Rage Against The Machine εισβάλλουν στη σκηνή με μια διασκευή το “Kick Out The Jams” των ιστορικών MC5, και το φιτίλι της βόμβας ξεκινάει την καύση του.

Όσοι ήταν εκεί, σίγουρα θα θυμούνται πως στη σκηνή υπήρχε μία αμερικανική σημαία γυρισμένη ανάποδα και μία φωτογραφία του Τσε Γκεβάρα.

Πριν ακουστούν όλα τα μεγάλα hits της δισκογραφίας τους, προηγείται το “Bombtrack” . Το συγκρότημα ήδη από την προηγούμενη χρονιά περιόδευε για τον τελευταίο του δίσκο, “The Battle of Los Angeles”.

Εκείνη τη νύχτα, περίπου 8.000 κόσμος όλων των φασμάτων της rock, του metal, της punk, ακόμα και οπαδοί της hip hop γίνανε μάρτυρες μιας από τις πιο δυναμικές συναυλίες που είχαν γίνει ποτέ στη χώρα μας.

Τα επεισόδια

Το συγκρότημα έμεινε στη σκηνή για περίπου 70 λεπτά. Λίγο πριν το σόου ολοκληρωθεί, ακούγονται οι πρώτες εκρήξεις πίσω από τη σκηνή, στο χώρο στάθμευσης, ενώ πέφτουν μολότοφ, με αρκετά οχήματα να παίρνουν φωτιά και το συγκρότημα να φυγαδεύεται, άρον άρον.

Στις 10:30 έφτασαν στο χώρο δυνάμεις της αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος. Τα 8.000 κόσμου που παρακολουθούσαν τη συναυλία, έδωσαν τη θέση τους στα δακρυγόνα που ολοκλήρωσαν το έκρυθμο σκηνικό.

Χαρακτηριστικό είναι το τότε άρθρο του in.gr το οποίο λίγο μετά τις 12:00 το βράδυ, περνάει της εξής είδηση.

Εξι αυτοκίνητα και έξι μοτοσικλέτες πυρπόλησε με βόμβες μολότοφ ομάδα 50 νεαρών μετά το τέλος της συναυλίας που έδωσε το βράδυ της Τετάρτης το αμερικανικό ροκ συγκρότημα “Rage Against the Machine” στο θέατρο Πέτρας στην Πετρούπολη.

Κατά τη διάρκεια των επεισοδίων τραυματίστηκε ένας αστυνομικός και ένας ιδιώτης, ενώ συνελήφθησαν 25 άτομα.

Χωρίς καμία αιτία, οι νεαροί άρχισαν να πετούν βόμβες μολότοφ σε οχήματα θεατών που ήταν σταθμευμένα σε πάρκινγκ έξω από το θέατρο.

Σύντομα τυλίχθηκαν στις φλόγες έξι αυτοκίνητα, έξι μοτοσικλέτες και ο εξωτερικός χώρος της καφετέριας Terra Petra, ενώ λίγα λεπτά αργότερα κατέφθασαν στο σημείο επτά οχήματα της πυροσβεστικής και ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας.

Ακολούθησαν επεισόδια μεταξύ των νεαρών και των αστυνομικών δυνάμεων, κατά τη διάρκεια των οποίων συνελήφθησαν 25 άτομα, ενώ αναζητούνται άλλα έξι που συμμετείχαν ενεργά στα επεισόδια αλλά διέφυγαν της σύλληψης.



Κατά τη διάρκεια των επεισοδίων τραυματίστηκε ένας αστυνομικός της Διεύθυνσης Αστυνομικών Επιχειρήσεων Αττικής, ο οποίος υπέστη έγκαυμα στο δεξί μηρό και διακομίστηκε στο 401 Στρατιωτικό Νοσοκομείο για να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.

Τραυματίστηκε, επίσης, ο Γιώργος Λιναρδάκης, 26 ετών, ιδιωτικός υπάλληλος, ο οποίος υπέστη εκτεταμένα εγκαύματα και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Γεώργιος Γεννηματάς.