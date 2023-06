Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Αιγίου «Θόδωρος Αγγελόπουλος» - Πρόγραμμα Παρασκευής 23 Ιουνίου

Συνεχίζεται το 2ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Αιγίου Θόδωρος Αγγελόπουλος στην Αιγιάλεια.

Το πρόγραμμα για την Παρασκευή 23 Ιουνίου έχει ως εξής:

[19:00] Πολύκεντρο Συνεδριακό Κέντρο Αιγίου

Συζήτηση πάνελ σε συνεργασία με το WIFT GR με θέμα: «Ένα γυναικείο κινηματογραφικό βλέμμα»

Στη συζήτηση θα συμμετάσχουν η Λένα Ράμμου, σύμβουλος διοίκησης οπτικοακουστικού τομέα και Αντιπρόεδρος Δ.Σ. του WIFT GR, η Λίτσα Γιαννοπούλου, Γ.Γραμματέας της Ένωσης Γυναικών Ελλάδας, η και η Δώρα Χρυσικού, ηθοποιός και μέλος του WIFT GR, ενώ τη συζήτηση θα συντονίσει η Μιρέλλα Λεγάκη, οικονομολόγος, μέλος ΔΣ της Ομοσπονδίας Κινημ/φικών Λεσχών Ελλάδας και μέλος ΔΣ του WIFT GR.

Θα προηγηθεί προβολή δύο εκ των καλύτερων ταινιών μικρού μήκους των τελευταίων ετών:

«I Am Mackenzie» (2019) Σκηνοθεσία: Άρτεμις Αναστασιάδου και «Memoir of a Veering Storm» (2022) Σκηνοθεσία: Σοφία Γεωργοβασίλη.

[21:15] Πολύκεντρο Συνεδριακό Κέντρο Αιγίου

ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΥΘΟΠΛΑΣΙΑΣ

AirHostess-737 (Θανάσης Νεοφώτιστος) Ελλάδα

North Pole (Marija Apcevska) Βόρεια Μακεδονία

Techno, Mama (Saulius Baradinskas) Λιθουανία

Sound of the Night (Chanrado Sok, Kongkea Vann) Καμπότζη

À la carte (Ταξιάρχης Δεληγιάννης, Βασίλη Τσιουβάρας) Ελλάδα

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΥΘΟΠΛΑΣΙΑΣ

To read them Poems (Αλέξης Χατζηγιάννης) Ελλάδα

Branka (Ákos K. Kovács) Ουγγαρία

Nobody (Marcela Jacobina) Πορτογαλία

Επικίνδυνοι πολίτες (Δημήτρης Γιώτης) Ελλάδα

At Little Wheelie Three Days Ago (Andrew Stephen Lee) ΗΠΑ

Zarzal (Sebastián Valencia Muñoz) Κολομβία

Το 2ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους με διοργανώτρια την ΔΗ.Κ.ΕΠ.Α Αιγιάλειας επανέρχεται με ένα διευρυμένο δίκτυο συνεργασιών με συνδιοργανωτές την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και το Πανεπιστήμιο Πατρών, υποστηρικτές το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος, την Ομοσπονδία Κινηματογραφικών Λεσχών Ελλάδας, το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων, το WIFT GR, την Ένωση Ελλήνων Κινηματογραφιστών, τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας και την Κινηματογραφική Λέσχη Αιγίου.

Χρυσός Χορηγός του Φεστιβάλ η Ολυμπίας Οδός και χορηγοί το Κτήμα Μέγα Σπήλαιο και η ΤΙΤΑΝ. Χορηγοί επικοινωνίας ΕΡΤ ΠΑΤΡΑΣ – ΕΡΤ 3.

Το Πανεπιστήμιο Πατρών υποστηρίζει το φεστιβάλ και προγραμματίζει δωρεάν μετακίνηση με λεωφορείο:

Bus Service Πάτρα-Αίγιο: 20:00 Αναχώρηση από άνω μέρος πλατείας Γεωργίου, 20:15 ενδιάμεση στάση στο Πανεπιστήμιο (στάση Πρυτανείας-coffee island), 00:30 επιστροφή από Αίγιο.

Αναλυτικά το πρόγραμμα: https://www.aigiofilmfestival. gr/programme-2023/