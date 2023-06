Εμίλια Κλαρκ: Επιβεβαιώνει ότι δεν θα παίξει στο spin-off του «Game Of Thrones» με τον Κιτ Χάρινγκτον

Ενώ το spin-off του «Game of Thrones» που θα είναι αφιερωμένο στον Τζον Σνόου ετοιμάζεται, η Εμιλία Κλαρκ αποκαλύπτει πως η ίδια δεν θα συμμετάσχει.

Η Εμιλία Κλαρκ πρόσφατα είχε δηλώσει πως έχει αφήσει πίσω της το «Game Of Thrones». Δεν παρακολουθεί καν το prequel, «House of the Dragon».

«Είναι σαν να σου λέει κάποιος "θέλεις να επιστρέψεις στο γυμνάσιο και να δεις τον εαυτό σου να κάνει πράγματα που έκανες όταν ήσουν στο σχολείο;". Ξέρεις τι εννοώ», είχε δηλώσει.