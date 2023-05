Μία αποτίμηση της φετινής Eurovision στο Λίβερπουλ - Η Σουηδή Loreen που ξανακέρδισε, το Φινλανδικό "Cha Cha Cha" και το 4άρι μας στην Κύπρο

Όπως και να έχει το πράγμα, οι Σουηδοί ιδιαίτερα τις τελευταίες δεκαετίες στέλνουν πάντα προσεγμένες συμμετοχές που σπανίως φεύγουν εκτός 10άδας και του χρόνου το 2024 με το καλό θα συνδυάσουν ιδανικά τον 68ο διαγωνισμό τραγουδιού της Γιουροβίζιον καθώς θα συμπίπτει και με την 1η νίκη της Σουηδίας το 1974 στην Αγγλία με τους θρυλικούς Abba & το «Waterloo»!

Κατά ένα τρόπο θα λέγαμε πως η συμμετοχή της Loreen και πάλι στο διαγωνισμό είχε και ένα μεγάλο ρίσκο. Μόνο ο Τζόνι Λόγκαν για την Ιρλανδία είχε καταφέρει στο παρελθόν να κερδίσει 2 φορές ως ερμηνευτής, το μακρινό 1980 με το υπέροχο «What’s another year» και κατόπιν το 1987 στις Βρυξέλλες με την επίσης μπαλάντα «Hold me now». Μάλιστα πήρε και μία 3η πρωτιά ως δημιουργός του «Why me» που ερμήνευσε η Λίντα Μάρτιν το 1992.

Επιχείρησαν και άλλοι πρωτεύσαντες στη Γιουροβίζιον να ξαναπάνε αλλά συγγνώμη για την έκφραση «έφαγαν τα μούτρα τους».

Πιο τρανταχτή περίπτωση η περίφημη Ντάνα Ιντερνάσιοναλ που με τη «Diva» είχε νικήσει το 1998 στο Μπέρμιγχαμ της Μ. Βρετανίας για λογαριασμό του Ισραήλ. Θυμηθήκαμε πως είχε εκπροσωπήσει και πάλι το Ισραήλ το 2011 στο διαγωνισμό που είχε φιλοξενηθεί στο Düsseldorf της Γερμανίας με το "Ding Dong" και δεν κατάφερε να προκριθεί από τον ημιτελικό στον τελικό!

Την ίδια χρονιά την Γερμανία εκπροσώπησε με το "Taken by a Stranger", παίρνοντας την 10η θέση, η Lena Meyer-Landrut που 1 χρόνο πριν το 2010 είχε κερδίσει τη Γιουροβίζιον με το κομμάτι «Satellite» ενώ και ο μεγάλος νικητής του 2009, ο Νορβηγός Alexander Rybak με το «Fairytale» που είχε κάνει ρεκόρ σε βαθμούς, είχε ξαναπάει το 2018 στη Γιουροβίζιον στη Λισσαβόνα με το “That's How You Write A Song” για να καταλάβει την μάλλον μέτρια 15η θέση με 144 βαθμούς.

Έτσι συμπερασματικά η Λορέν για τη Σουηδία πέτυχε μεγάλο θρίαμβο με τη 2η νίκη της και μπαίνει με χρυσά γράμματα στην Γιουροβιζιονική ιστορία.

Κατά τ’ άλλα στον απολογισμό του φετινού διαγωνισμού κρατάμε την ωραία παρουσία της Κύπρου με τον Ανδρέα Λάμπρου – Αndrew Lambrou με το «Break a broken heart» που με 126 πόντους κατετάγη 12ος (κρίμα που η κριτική επιτροπή της χώρα μας έδωσε ένα αψυχολόγητο 4άρι στην Κύπρο ενώ τα προσχήματα ευτυχώς έσωσε το televoting, με το κοινό να χαρίζει το παραδοσιακό 12άρι). Πάντως και η Αυστραλία όπου έχει γεννηθεί ο 25χρονος Λάμπρου από Κύπριους γονείς, δεν ήταν επίσης απλόχερη και του έδωσε μόλις 3 βαθμούς!