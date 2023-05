Τα 4 οφέλη υγείας που έχει το τζατζίκι

Δεν υπάρχει Έλληνας ή Ελληνίδα που να έχει φάει τζατζίκι. Έχετε όμως ποτέ αναλογιστεί πόσο υγιεινό είναι ως συνοδευτικό ντιπ;



Το τζατζίκι είναι εξαιρετική πηγή πρωτεΐνης και γενικά είναι χαμηλό σε θερμίδες. Δύο κουταλιές της σούπας τζατζίκι έχουν μόλις 30 θερμίδες.

4 οφέλη που έχει το τζατζίκι για την υγεία μας

Έχει υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη

Το γιαούρτι είναι η βάση για το τζατζίκι, γεγονός που το καθιστά καλή πηγή πρωτεΐνης. Η πρωτεΐνη σας βοηθά να χορτάσετε.

Το γιαούρτι περιέχει επίσης υγιεινά για το έντερο προβιοτικά που υποστηρίζουν το ανοσοποιητικό σας σύστημα. Επειδή το έντερο σας είναι συνδεδεμένο με πολλά μέρη της υγείας, η διατήρηση ενός υγιούς μικροβιώματος λειτουργεί ευεργετικά στην πέψη και υποστηρίζει το ανοσοποιητικό σύστημα.

Διαθέτει φυτικές ίνες και άλλα ζωτικά θρεπτικά συστατικά

Το μυστικό συστατικό στο τζατζίκι που το κάνει πολύ πιο χορταστικό είναι το τριμμένο αγγούρι. Το αγγούρι είναι μια εξαιρετική πηγή σημαντικών θρεπτικών συστατικών, όπως βιταμίνη Κ, βιταμίνη C και μαγνήσιο. Η βιταμίνη Κ είναι ένα βασικό θρεπτικό συστατικό για την πήξη του αίματος και τη διατήρηση υγιών οστών.

Μελέτες δείχνουν ότι τα αγγούρια έχουν αντιφλεγμονώδη και αντιοξειδωτικά αποτελέσματα. Επίσης, αν και απαιτούνται περισσότερες μελέτες, ορισμένα φυτοθρεπτικά συστατικά στα αγγούρια μπορεί να παίζουν ρόλο στη διατήρηση των επιπέδων σακχάρου στο αίμα.

Επιπλέον, το τζατζίκι περιέχει και φρέσκα βότανα, όπως ο άνηθος, ο μαϊντανός και η μέντα (ανάλογα με τις διάφορες παραλλαγές της συνταγής), τα οποία όχι μόνο ενισχύουν τη γεύση του, αλλά παρέχουν και αντιοξειδωτικά που υποστηρίζουν την υγεία που καταπολεμούν τις επιβλαβείς ελεύθερες ρίζες.

Έχει υγιή λίπη

Το σωστό το τζατζίκι, το τίμιο, το ελληνικό ραντίζεται και με ελαιόλαδο για γεύση. Παρόλο που δεν υπάρχει πολύ ελαιόλαδο στο ντιπ, έρευνες δείχνουν ότι ακόμα και σε μικρές ποσότητες το ελαιόλαδο έχει σημαντικά οφέλη υγείας. Αποτελείται από μονοακόρεστα λιπαρά, γνωστά και ως υγιή λιπαρά, τα οποία έχει αποδειχθεί ότι συμβάλλουν στην μείωση του κινδύνου καρδιακών παθήσεων.

Σύμφωνα με μια μεγάλη μελέτη του Απριλίου 2020 στο Journal of the American College of Cardiology‌, όσοι έτρωγαν λίγο περισσότερο από μισή κουταλιά της σούπας ελαιόλαδο την ημέρα είχαν 14% χαμηλότερο κίνδυνο καρδιακής νόσου σε σύγκριση με εκείνους που δεν έτρωγαν καθόλου ελαιόλαδο.

Πολύτιμα υλικά

Ψιλοκομμένο σκόρδο και χυμός λεμονιού ολοκληρώνουν τα αλμυρά στοιχεία του τζατζικιού. Αν και δεν υπάρχει πολύ σκόρδο και χυμός λεμονιού στο τζατζίκι για να θεωρηθεί ότι αποτελεί καλή πηγή γι’ αυτά, εξακολουθούν να είναι συστατικά που υποστηρίζουν την υγεία.

Για παράδειγμα, τα λεμόνια είναι μια εξαιρετική πηγή βιταμίνης C, η οποία συνδέεται με ένα ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα και το σκόρδο έχει αντιοξειδωτική δράση.

Και μια ανασκόπηση του Ιουλίου 2022 στο Journal of Medicinal Food έδειξε ότι οι οργανικές ενώσεις θείου στο σκόρδο έχουν συνδεθεί με ορισμένα οφέλη για την υγεία, ειδικά για όσους έχουν υπέρταση ή διαβήτη. Επιπλέον, μια ανασκόπηση του Μαρτίου 2015 στο Phytomedicine‌ δείχνει ότι το σκόρδο μπορεί να είναι μια αποτελεσματική προσέγγιση για τον έλεγχο της αρτηριακής πίεσης σε άτομα με υπέρταση, αν και απαιτούνται περισσότερες καλά σχεδιασμένες δοκιμές με μακροχρόνια παρακολούθηση.

Πηγή:iatropedia