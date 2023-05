Τι βλέπουμε όταν πεθαίνουμε; – Νέα έρευνα ρίχνει φως στο μεγάλο μυστήριο

Έχουμε ακούσει πολλές θεωρίες για το τι συμβαίνει όταν πεθαίνει όταν πεθαίνει ένας άνθρωπος.

Μάλιστα, κάθε λίγο και λιγάκι εμφανίζεται ένας άνθρωπος που ισχυρίζεται ότι άγγιξε τον θάνατο, αλλά επέστρεψαν στη ζωή και μιλούν για ένα «λευκό φως» ή ισχυρίζονται πως είδαν αγαπημένα τους πρόσωπα ή ακόμη ότι βίωσαν μια εξωσωματική εμπειρία.

Η αλήθεια είναι ότι αυτό δεν μπορούμε να το μάθουμε με σιγουριά ποτέ. Δηλαδή, κάποια στιγμή θα μάθουμε, ωστόσο τότε δεν θα μπορούμε να το πούμε σε κανέναν. Έτσι, το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να βασιστούμε σε όσα ακούμε και διαβάζουμε.

Στο πλαίσιο αυτό, μια νέα έρευνα κατέληξε σε ενδιαφέρουσες διαπιστώσεις που ενδεχομένως να δίνουν απαντήσεις σε αυτές τις μεταθανάτιες εμπειρίες.

Τι βλέπουμε όταν πεθαίνουμε;

Συγκεκριμένα, η μελέτη που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Proceedings of the National Academy of Science, αποκάλυψε μια απότομη αύξηση της εγκεφαλικής δραστηριότητας ασθενών τη στιγμή της καρδιακής ανακοπής, δηλαδή ένα κύμα συνειδητής δραστηριότητας σε έναν ετοιμοθάνατο εγκέφαλο.

Η μελέτη διαπίστωσε ότι εμπλέκονται τμήματα του εγκεφάλου που σχετίζονται με γνωστικές διεργασίες, συμπεριλαμβανομένης της κροταφοβρεγματικής συμβολής και του προμετωπιαίου φλοιού. Επίσης η περιοχή του εγκεφάλου που δραστηριοποιείται συνδέεται με τα όνειρα, τις οπτικές παραισθήσεις στην επιληψία και τις αλλοιωμένες καταστάσεις συνείδησης.

Αυτό θα μπορούσε να δώσει μια λογική εξήγηση σε οράματα, όπως το έντονο φως ή την εξωσωματική εμπειρία.