Κινέτα: «Λαχτάρησαν» οι επιβάτες του προαστιακού - Αναγκάστηκε να σταματήσει

Η ανακοίνωση της Hellenic Train:

«Αγαπητοί Επιβάτες,

θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι σήμερα, Τετάρτη 10/05/2023, τα δρομολόγια του Προαστιακού στη γραμμή ΑΘΗΝΑ-ΚΙΑΤΟ-ΑΘΗΝΑ πραγματοποιούνται με καθυστερήσεις.

Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση.

Dear Passengers, we would like to inform you that today, Wednesday 10/05/2023, the Suburban trains on the ATHENS-KIATO-ATHENS line are running with delays.

Thank you for your understanding».