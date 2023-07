Από τον Batman μέχρι τον Captain America αυτοί είναι οι superheroes με τις ακριβότερες στολές

Ο Star-Lord του Guardians of the Galaxy έχει την πιο απλή στολή του MCU. Απλώς φοράει μια μάσκα με κόκκινα μάτια. Σύμφωνα με το TMZ, το Prop Store πούλησε τη μάσκα σε δημοπρασία στο Ηνωμένο Βασίλειο για 160.000 δολάρια. Ήταν η υψηλότερη τιμή που πληρώθηκε για ένα μόνο κομμάτι, σε δημοπρασία 600 αντικειμένων. 6. Superman

Στο Spider-Man: Far From Home έκανε το ντεμπούτο της μια από τις πιο όμορφες στολές του Peter Parker μέχρι σήμερα. Ωστόσο, όσοι επιθυμούν να δημιουργήσουν τη δική τους στολή Spider-Man πρέπει να αρχίσουν να αποταμιεύουν αμέσως. Κάθε στολή που χρησιμοποιείται σε μια ταινία κοστίζει περίπου 130.000 δολάρια.

5. Captain America

Κόστος στολής: 228.000 δολάρια

Στην Έκθεση Comic and Entertainment Expo του Σικάγο τον Απρίλιο του 2012, το κοστούμι που φορούσε ο Captain America στην ταινία The First Avenger βγήκε σε δημοπρασία και “έπιασε” την εκπληκτική τιμή των 228.000 δολαρίων.





4. Dark Knight

Κόστος στολής: 250.000 δολάρια

Ο Σκοτεινός Ιππότης που υποδύεται ο Κρίστιαν Μπέιλ είναι, ίσως, ο πιο εμβληματικός Μπάτμαν στην ιστορία. Όταν ήρθε η ώρα να δημοπρατηθεί το κοστούμι του Σκοτεινού Ιππότη, ήταν φυσικό να εμπλέκονταν ένα σημαντικό χρηματικό ποσό. Το Bloomberg αναφέρει ότι ένας συλλέκτης πλήρωσε 250.000 δολάρια για το επίσημο Batsuit του Bale από το The Dark Knight και το The Dark Knight Rises.





3. Black Panther

Κόστος στολής: 300.000 δολάρια

Το κοστούμι του Black Panther είναι το πιο ακριβό στο Κινηματογραφικό Σύμπαν της Marvel. Η Wakanda είναι το πλουσιότερο βασίλειο στο MCU, επομένως είναι σωστό ο βασιλιάς Wakandan T’Challa να φοράει την καλύτερη ενδυμασία. Η Ruth Carter, η σχεδιάστρια κοστουμιών για το Black Panther, αποκάλυψε τα έξοδα του ενδύματος σε μια συνέντευξη στο Coveteur: «Ο Black Panther θα έπρεπε να είχε περίπου είκοσι κοστούμια… Ωστόσο, είναι αρκετά ακριβά, με ένα κοστούμι να κοστίζει έως και 300.000 δολάρια. Γι’ αυτό είχαμε μόνο έξι». Μπορεί δηλαδή να έχουν ξοδέψει έως και 1,8 εκατομμύρια δολάρια μόνο για τη στολή.





2. Iron Man

Κόστος στολής: 325.000 δολάρια

Υπάρχουν αναφορές ότι το εμβληματικό κόκκινο και χρυσό κοστούμι του Iron Man από την πρώτη ταινία εκλάπη από μια αποθήκη στο Λος Άντζελες που φιλοξενεί σκηνικά ταινιών. Σύμφωνα με την επίσημη αναφορά που κατατέθηκε από το αστυνομικό τμήμα, το κλεμμένο κοστούμι εκτιμήθηκε συνολικά σε 325.000 δολάρια.





1. Shazam

Κόστος στολής: 1 εκατ. δολάρια

Αν και η ταινία έχει τον μικρότερο προϋπολογισμό στο DCEU, η στολή είναι η πιο ακριβή από όλες. Σύμφωνα με τον ενδυματολόγο, καθένα από τα 10 κοστούμια που δημιουργήθηκαν κόστισε «πάνω από ένα εκατομμύριο». Ο Ντέιβιντ Φ. Σάντμπεργκ, ο σκηνοθέτης της ταινίας, δήλωσε ότι δεν γνώριζε την πραγματική τιμή του ρούχου, αλλά το ποσό δεν ήταν «εκτός της σφαίρας των πιθανοτήτων».