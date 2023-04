J2US: "Βροχή" τα δεκάρια για Παπαματθαίου και Ηρώ

Σε απόλυτο καλοκαιρινό mood εμφανίστηκαν ο Ιάσονας Παπαματθαίου και η Ηρώ στην σκηνή του Just the 2 of Us με το ηλιοβασίλεμα να τους «αγκαλιάζει».

Το ζευγάρι είναι ένα από τα φαβορί του φετινού σόου αφού κάθε εμφάνισή του έχει το κάτι διαφορετικό με τους κριτές να μαγεύονται μαζί τους.

«Είναι ένα τραγούδι διαχρονικό και το είπατε πολύ καλά. Ήταν υπέροχο! Εσύ πήρες έναν τόνο χαμηλό, το υποστήριξες με τη βαθιά σου φωνή και μου άρεσε και η κίνησή σου. Ήταν πολύ γοητευτική», είπε η Καίτη Γαρμπή.

Την ίδια είχε και η Βίκυ Σταυροπούλου που τους απόλαυσε στο έπακρον και ιδίως τον Ιάσονα Παπαματθαίου που δείχνει κάθε φορά και άλλη πτυχή του εαυτού του.

«Το είπες τέλεια! Εκμεταλλευόμενος τις δυσκολίες και κάνοντας τες ευκολίες, το είπες καταπληκτικά», πρόσθεσε ο Σταμάτης Φασουλής.

Η Δέσποινα Βανδή κατέληξε: «Ένιωσα ότι είχες μια αγωνία να τοποθετήσεις σωστά τα -ι σου. Δεν έχω να πω κάτι. Η Ηρώ είναι παντός καιρούς. Της δίνεις κάτι και το λέει υπέροχα».

Το ζευγάρι συγκέντρωσε 40 βαθμούς.