Η Πατρινή ηθοποιός Λίλα Μπακλέση θα παρουσιάσει με την Ν. Εξηνταβελώνη την απονομή των 14ων βραβείων Ίρις

Βραβείο Β΄ Ανδρικού Ρόλου

1. Από την ταινία Άκουσε με: Γιώργος Πυρπασόπουλος

2. Από την ταινία Εκεί που Ζούμε: Στέλιος Μάινας

3. Από την ταινία Πίσω από τις Θημωνιές: Χρήστος Κοντογεώργης

4. Από την ταινία Broadway: Χρήστος Πολίτης

5. Από την ταινία Dodo: Άγγελος Παπαδημητρίου

Βραβείο Β΄ Γυναικείου Ρόλου (6 υποψηφιότητες λόγω ισοψηφίας)

1. Από την ταινία Με Αξιοπρέπεια: Βαγγελιώ Ανδρεαδάκη

2. Από την ταινία Εκεί που Ζούμε: Μαρία Καλλιμάνη (κατάγεται από το Αίγιο)

3. Από την ταινία Ησυχία 6-9: Μαρίσσα Τριανταφυλλίδου

4. Από την ταινία Πίσω από τις Θημωνιές: Ντίνα Μιχαηλίδου

5. Από την ταινία Φαντάσματα της Επανάστασης: Θεοδώρα Τζήμου

6. Από την ταινία Dodo: Μαρίσσα Τριανταφυλλίδου

Βραβείο Α΄ Ανδρικού Ρόλου

1. Από την ταινία Εκεί που Ζούμε: Προμηθέας Αλειφερόπουλος

2. Από την ταινία Πίσω από τις Θημωνιές: Στάθης Σταμουλακάτος

3. Από την ταινία Black Stone: Γιώργος Κατσής

4. Από την ταινία Broadway: Φοίβος Παπαδόπουλος

5. Από την ταινία Dodo: Άκης Σακελλαρίου

Βραβείο Α΄ Γυναικείου Ρόλου

1. Από την ταινία Πίσω από τις Θημωνιές: Λένα Ουζουνίδου

2. Από την ταινία Πίσω από τις Θημωνιές: Ευγενία Λάβδα

3. Από την ταινία Black Stone: Ελένη Κοκκίδου

4. Από την ταινία Broadway: Έλσα Λεκάκου

5. Από την ταινία Dodo: Σμαράγδα Καρύδη

Βραβείο Σεναρίου

1. Από την ταινία Πίσω από τις Θημωνιές: Ασημίνα Προέδρου

2. Από την ταινία Φαντάσματα της Επανάστασης: Θάνος Αναστόπουλος, Stefano Dongetti

3. Από την ταινία Black Stone: Σπύρος Ιακωβίδης, Ziad Semaan

4. Από την ταινία Broadway: Χρήστος Μασσαλάς

5. Από την ταινία Dodo: Πάνος Χ. Κούτρας

Βραβείο Πρωτοεμφανιζόμενου Σκηνοθέτη

1. Από την ταινία Ησυχία 6-9: Χρήστος Πασσαλής

2. Από την ταινία Μπάσταρδα: Νίκος Πάστρας

3. Από την ταινία Πίσω από τις Θημωνιές: Ασημίνα Προέδρου

4. Από την ταινία Black Stone: Σπύρος Ιακωβίδης

5. Από την ταινία Broadway: Χρήστος Μασσαλάς

Βραβείο Σκηνοθεσίας

1. Από την ταινία Πίσω από τις Θημωνιές: Ασημίνα Προέδρου

2. Από την ταινία Φαντάσματα της Επανάστασης: Θάνος Αναστόπουλος

3. Από την ταινία Black Stone: Σπύρος Ιακωβίδης

4. Από την ταινία Broadway: Χρήστος Μασσαλάς

5. Από την ταινία Dodo: Πάνος Χ. Κούτρας

Βραβείο Μικρού Μήκους Σπουδαστικής Ταινίας

1. Από την ταινία Νύχτες Αυγούστου: Άλκηστη Μιχαλοπούλου

2. Από την ταινία Τσουλάκια: Δέσποινα Μαυρίδου

3. Από την ταινία Φωτοευαισθησία: Μελίνα Λουκανίδου

4. Από την ταινία Love you more than peanut butter: Αριάδνη Λίττου

5. Από την ταινία Salted Lake: Αλέξανδρος Σολτς

Βραβείο Μικρού Μήκους Animation

1. Από την ταινία Μια Νύχτα στο Νεκροταφείο: Στέλιος Πολυχρονάκης, Κωνσταντίνος Βασίλαρος

2. Από την ταινία Ροζ Βουνό: Thomas Künstler, Κωνσταντίνος Βασίλαρος

3. Από την ταινία Cat Postale: Ζαχαρίας Μαυροειδής, Μαρία Κοντογιάννη

Βραβείο Μικρού Μήκους Ντοκιμαντέρ

1. Από την ταινία Δωμάτια με θέα: Νικόλας Παπαδημητρίου, Νικολέτα Παράσχη

2. Από την ταινία Μνήμη με Ουρά: Δημήτρης Ινδαρές (ο Δ. Ινδαρές είναι από την Πάτρα)

3. Από την ταινία IODINE, Η Ελλάδα στα ερείπια του Μεσολογγίου: Ορφέας Περετζής, Κωνσταντίνος Βασίλαρος, Νίκη Θεοδωρίδη

Βραβείο Μικρού Μήκους Ταινίας Μυθοπλασίας

1. Από την ταινία 11:20: Δημήτρης Νάκος, Θάνος Αναστόπουλος

2. Από την ταινία Όχι Αύριο: Αμέρισσα Μπάστα, Ιωάννα Σουλτάνη

3. Από την ταινία Τελευταία Πνοή: Χάρης Ραφτογιάννης

4. Από την ταινία Airhostess-737: Θανάσης Νεοφώτιστος, Δημήτρης Τσακαλέας, Ιωάννα Μπολομύτη

5. Από την ταινία Tokakis ή What's my Name: Θάνος Τοκάκης, Μαρίνα Δανέζη, Τάσος Κορωνάκης

Βραβείο Ελληνικής Μειοψηφικής Συμπαραγωγής

1. Από την ταινία Προς τον Βορρά: Κωνσταντίνος Βασίλαρος

2. Από την ταινία Burning Days: Γιώργος Τσούργιαννης

3. Από την ταινία Kerr: Νίκος Μουστάκας, Νάνσυ Κοκολάκη

Βραβείο Ντοκιμαντέρ

1. Από την ταινία Αποχαιρετισμός, Η Μνήμη του Τόπου: Βαγγέλης Φάμπας, Σταύρος Ψυλλάκης

2. Από την ταινία Οι Γάμοι της Τήλου: Romanna Lobach, Παναγιώτης Ευαγγελίδης

3. Από την ταινία Η Πόλη και η Πόλη: Μαρία Δρανδάκη, Χρήστος Πασσαλής, Σύλλας Τζουμέρκας

4. Από την ταινία Χειροπαλαιστής: Φωτεινή Οικονομοπούλου, Βασιλική Πατρούμπα, Σοφία Δημοπούλου, Γιώργος Γούσης

5. Από την ταινία The Other Half: Γιώργος Μουτάφης

Βραβείο Μεγάλου Μήκους Ταινίας Μυθοπλασίας

1. Από την ταινία Πίσω από τις Θημωνιές: Ιωάννα Μπολομύτη, Markus Halberschmidt, Vladimir Anastasov, Angela Nestorovska

2. Από την ταινία Φαντάσματα της Επανάστασης: Στέλλα Θεοδωράκη, Nicoletta Romeo, Θάνος Αναστόπουλος, Roberto Romeo

3. Από την ταινία Black Stone: Μαρία Κοντογιάννη

4. Από την ταινία Broadway: Αμάντα Λιβανού, Bertrand Gore, Cristian Nicolescu, Χρήστος Μασσαλάς

5. Από την ταινία Dodo: Ελένη Κοσσυφίδου, Πάνος Χ. Κούτρας.

Με στοιχεία & από το ΑΠΕ