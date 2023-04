Πάτρα: Ημερίδα με θέμα «Διατροφή και επιβιώσαντες από καρκίνο» το Σάββατο 6 Μαΐου 2023

Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος OACCUs που διενεργείται από το Εργαστήριο Υγιεινής του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών, διοργανώνεται εκδήλωση με τίτλο «Διατροφή και επιβιώσαντες από καρκίνο» τo Σάββατο 6 Μαΐου 2023 και ώρα 09.00-14.30 στην Αίθουσα Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών στην οδό Φιλοποίμενος και Ρ. Φεραίου.

Στην εκδήλωση συμμετέχουν ενεργά οι φορείς:

-Σύλλογος Γονιών Παιδιών με Καρκίνο «ΦΛΟΓΑ», Τμήμα Πάτρας

-Σύλλογος Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «Άλμα Ζωής» Αχαΐας

-Όμιλος Εθελοντών κατά του Καρκίνου «ΑγκαλιάΖΩ»

-Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία Παράρτημα Πάτρας

-Ογκολογικός ξενώνας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, «Η ΕΛΠΙΔΑ»

και υποστηρίζεται από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και το ΠΜΣ Δημόσια Υγεία.

*OACCUs σημαίνει OAC Sees (C) Us και OAC Connects Us. Το σχέδιο της Ευρώπης για την καταπολέμηση του καρκίνου στοχεύει όχι μόνο στο να διασφαλίσει ότι οι νεαροί καρκινοπαθείς θα επιβιώσουν από την ασθένειά τους, αλλά και ότι θα ζήσουν μακρά, ικανοποιητική ζωή.

Οι OACCUs θα αποτελούν ζωτικό μέρος του νέου δικτύου EU4Health για νέους επιζώντες από καρκίνο. Τα περιεχόμενα των OACCUs είναι ένας υγιεινός τρόπος ζωής προσανατολισμένος στο μέλλον μέσω α) υπαίθριων σπορ και άσκησης, β) ψυχοεκπαίδευσης, γ) υγιεινής διατροφής, δ) υγιεινού περιβάλλοντος (αντίστοιχα βιώσιμος τρόπος ζωής), που επιτυγχάνεται μέσω αλληλεπίδρασης και ανταλλαγής με συνομηλίκους, με ανθρώπους με παρόμοιο ιστορικό ασθένειας, με τους φίλους τους με οργανισμούς υγειονομικής περίθαλψης (πανεπιστήμια, οργανώσεις για νέους επιζώντες από καρκίνο, ΜΚΟ) των χωρών που συμμετέχουν στο έργο.

Το OACCUs επιδιώκει την ιδέα της εκπαίδευσης νεαρών επιζώντων από καρκίνο, των οικογενειών και των φίλων τους ως πρεσβευτές και προπονητές σε κάθε συμμετέχουσα χώρα και την ανάπτυξη και διατήρηση ενός δικτύου νέων επιζώντων από καρκίνο.

Στο πρόγραμμα OACCUs συμμετέχουν 17 επιλεγμένοι εταίροι από 7 χώρες. Όλοι οι εταίροι ασχολούνται ήδη με το θέμα των νεαρών επιζώντων από καρκίνο ή/και έχουν αναπτύξει ιδέες για πρωτογενή, δευτερογενή και τριτογενή πρόληψη του καρκίνου μαζί με συνεργάτες τα τελευταία χρόνια. Τα κύρια αποτελέσματα του OACCU είναι: α) ένα ζωντανό και βιώσιμο δίκτυο νέων β) η εκπαίδευση πολλών Πρεσβευτών και Προπονητών ως διευκολυντών για την υποστήριξη και περαιτέρω ανάπτυξη του δικτύου και γ) η παροχή της εφαρμογής OACCUs για τη συμμετοχή και τη σύνδεση συμμετεχόντων νέων.