To 12ο Forum Υγείας θα πραγματοποιηθεί στην Πάτρα

To 12ο Φόρουμ Υγείας θα πραγματοποιηθεί στις 10-11 Μαΐου 2024, στο My way hotel Way (Λεωφ. Όθωνος-Αμαλίας 16, Πάτρα).

Οι εκδηλώσεις θα διεξαχθούν ΥΒΡΙΔΙΚΑ, (με φυσική παρουσία ομιλητών και συνέδρων στο συνεδριακό χώρο του ξεν. My Way στην Πάτρα και ταυτόχρονα θα προβάλλονται live διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας www.forumanaptixis.gr και από πολλά συνεργαζόμενα social media.)

Στη σχετική θεματολογία του 12ου Forum Υγείας 2024 θα αναδειχθούν με χρηστικό τρόπο τα σημαντικότερα θέματα που απασχολούν συνολικά το χώρο της Υγείας στην περιοχή μας, αναζητώντας προτάσεις και λύσεις και προβάλλοντας καλές πρακτικές στο χώρο.

Το 12ο Forum Υγείας 2024 με οργανωτή την οικονομική εφημερίδα «Σύμβουλος Επιχειρήσεων» πραγματοποιείται σε συνδιοργάνωση με τον Ιατρικό Σύλλογο Πατρών, την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας Δυτικής Ελλάδος, το Επιμελητήριο Αχαΐας και τον Σύνδεσμο Βιομηχανιών Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας.

Στo 12ο Forum Υγείας χορηγοί είναι, το Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων /ΕΚ «Αθηνά», οι επιχειρήσεις ευεξίας και ομορφιάς Dr.Prinou και το Ινστιτούτο Έρευνας και Ανάπτυξης IRI Beyond.

Το σημαντικότερο πολυσυνέδριο για την Υγεία και την Ανάπτυξη της περιοχής υποστηρίζεται από την Περιφερειακή Ομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία Δυτικής Ελλάδας & Νοτίων Ιονίων Νήσων, το Σύλλογο Επιστημόνων Μαιών Εφετείου Πατρών και τον Πανελλήνιο Σύλλογο Φυσιοθεραπευτών, Περ. Τμ. Αχαΐας και Ηλείας.

Χορηγοί Επικοινωνίας είναι το ΙONIAN TV και η ενημερωτική ιστοσελίδα symboulos.gr.

Το Αναλυτικό Πρόγραμμα των εκδηλώσεων του 12ου Forum Υγείας έχει ως ακολούθως:

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10/5

12:00-14:00

Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων / ΕΚ «ΑΘΗΝΑ»

Θέμα: «Η Τεχνητή Νοημοσύνη στην υπηρεσία της Υγείας»

Ομιλητές:

Δρ. Ηλίας Πολίτης, Ερευνητής ΙΝΒΙΣ/ΕΚ «ΑΘΗΝΑ»

Θέμα: «Αξιοποιώντας την Τεχνητή Νοημοσύνη για την προώθηση της ισότιμης πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας και την υποστήριξη ανθρώπων σε ευάλωτες καταστάσεις»

Δρ. Κωνσταντίνα Μπαλή, Ηλεκτρολόγος Μηχ. Και Μηχανικός Η/Υ

Θέμα: «Φορητά συστήματα βιοαισθητήρων για την αδιάλειπτη παρακολούθηση κρίσιμων φυσιολογικών παραμέτρων»

Χάρης Ζαβέρδας, Biomedical Data Analyst, InSyBio IKE

Θέμα: «InSyBio Suite: Μια πλατφόρμα ανάλυσης βιοϊατρικών δεδομένων με τεχνητή νοημοσύνη και η εφαρμογή της στη διάγνωση και πρόγνωση ασθενειών των οστών»

Κωνσταντίνος Ρισβάς, Ηλεκτρολόγος Μηχ. Και Μηχανικός Η/Υ, Συνεργάτης ΙΝ.ΒΙ.Σ.

Θέμα: «Αποκαλύπτοντας τα μυστικά του οστικού ιστού: Μοντελοποίηση ικριώματος οστών για τρισδιάστατη εκτύπωση»

Συντονισμός:

Καθ. Χρυσόστομος Στύλιος, Διευθυντής Ινστιτούτου Βιομηχανικών Συστημάτων, ΕΚ «ΑΘΗΝΑ»



17:30-19:30

Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών Πελοποννήσου & Δυτικής Ελλάδος

Θέμα: INFO DAY smartHEALTH: «Η υγεία περνά στην ψηφιακή εποχή»

Χαιρετισμοί:

Άννα Μαστοράκου, Αντιπεριφερειάρχης Δημόσιας Υγείας, Πρόεδρος Ιατρικού Συλλόγου Πατρών

Κλεομένης Μπάρλος, Πρόεδρος Δ.Σ. Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών Πελοποννήσου & Δυτικής Ελλάδος



Ομιλητές:

Κώστας Καραμάνης, Ψηφιακός Μετασχηματισμός Υγείας, Κέντρο Εφαρμογών και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Υγείας, Ινστιτούτο Πληροφορικής/ ΙΤΕ

Θέμα: «smartHEALTH: Ευρωπαϊκός Κόμβος Ψηφιακής Καινοτομίας για την Ευφυή Υγεία»

Μαριάνθη Φραγκοπούλου, CEO, Hellenic Radiation Dosimetry (HERADO)

Θέμα: «Τεχνολογίες αιχμής για τον ψηφιακό μετασχηματισμό στην υγεία»

Κωνσταντίνος Πουλάς, Αναπληρωτής καθηγητής Βιοχημείας, Τμήμα Φαρμακευτικής Πανεπιστήμιο Πατρών, Διευθυντής IRI Beyond

Θέμα: «Εφαρμογές σύγχρονης ψηφιακής τεχνολογίας στην υγεία και τη βιοτεχνολογία: Το παράδειγμα IRIBEYOND»

Αριστείδης Μαμασιούλας, Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα»

Θέμα: «Οι ψηφιακές τεχνολογίες σαν προτεραιότητα της Περιφερειακής Έξυπνης Εξειδίκευσης»

Συντονισμός:

Αρετή Μούρκα, Γενική Διευθύντρια Επιχειρήσεων, Patras Advanced Technologies



19:30-21:30

Ιατρικός Σύλλογος Πατρών-Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος - Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσιοθεραπευτών, Περ. Τμ. Αχαΐας και Ηλείας - Σύλλογος Προστασίας Υγείας & Περιβάλλοντος περιοχής Κέντρου Υγείας Χαλανδρίτσας

Θέμα: «Υγεία και Τοπική Αυτοδιοίκηση»

Χαιρετισμοί

Κεντρική ομιλήτρια:

Νταίζη Παπαθανασοπούλου, Κοινωνιολόγος & Κοινωνική Λειτουργός, Συντονίστρια του Ελληνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων για τον Π.Ο.Υ.

Θέμα: «Υγιείς πόλεις και Περιφέρειες στο δίκτυο του ΠΟΥ»

Ομιλίες

Άννα Μαστοράκου, Πρόεδρος ιατρικού Συλλόγου Πατρών, Αντιπεριφερειάρχης Δημόσιας Υγείας

Θέμα: «Οδοιπορικό ένταξης της ΠΔΕ στις Υγιείς Περιφέρειες»

Γρηγόρης Αλόκριος, MSc. Γενικός Ιατρός, Επιστημονικός Υπεύθυνος. Κ.Υ. Χαλανδρίτσας

Θέμα: «Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας: Διαχείριση της αρρώστιας ή της υγείας;»

Ανάργυρος Δ. Μαριόλης, Πρόεδρος Ελληνικής Ακαδημίας Γενικής/Οικογενειακής Ιατρικής & Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας- Διευθυντής Κέντρου Υγείας Αρεόπολη

Θέμα: «Η δύναμη της σύμπραξης των φορέων της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας»

Παρεμβάσεις εκπροσώπων Τοπικής Αυτοδιοίκησης

ΣΑΒΒΑΤΟ 11/5

10:00-12:00

Περιφερειακή Ομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία Δυτικής Ελλάδας & Νοτίων Ιονίων Νήσων - Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας

Θέμα: «Χρόνια πάθηση και αναπηρία-Η πρόσβαση στα σχολεία μέσα από τα μάτια ενός μαθητή με αναπηρία»



Α’ Ενότητα: «Χρόνια Πάθηση και Αναπηρία»

Συντονιστής: Αντώνιος Χαροκόπος, Αντιπρόεδρος Ε.Σ.Α.μεΑ, Πρόεδρος Π.ΟΜ.Α.μεΑ Δ.Ε. & Ν.Ι.Ν.

Ομιλητές:

Αγλαΐα Σαλαμούρα, Πρόεδρος Συλλόγου Πρόληψης και Βοήθειας Ατόμων με Θαλασσαιμία (Μεσογειακή Αναιμία) «Πάτρα 82'»

Θέμα: «Η Θαλασσαιμία ως χρόνια πάθηση»

Ανδρομάχη (Μάχη) Σαλαμαλίκη Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Αντιρευματικού Αγώνα «ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α.»- Παράρτημα Πάτρας

Θέμα: «Οι θεραπευτικές ιδιότητες των ιαματικών νερών στις ρευματικές παθήσεις»

Νικόλαος Χουλιάρας, Πρόεδρος Πανελληνίου Συλλόγου Παραπληγικών-Παράρτημα Αχαΐας

Θέμα: «Προβλήματα υγείας στην τετρα/παραπληγία και τρόποι άμβλυνσης αυτών»

Χαράλαμπος Κοτζαμανίδης, Ταμίας Σωματείου Ατόμων με Νόσο του Crohn και Ελκώδη Κολίτιδα Π.Ε. Αχαΐας

Θέμα: «Η σημασία της αποδοχής της χρόνιας νόσου»



Β’ ενότητα «H πρόσβαση στο σχολείο μέσα από τα ματιά ενός μαθητή με αναπηρία»

Συντονιστής: Γιώργος Παλαμάρης, Δημοσιογράφος, Μέλος Ένωσης Προστασίας Φυσικού και Πολιτιστικού Περιβάλλοντος Κορινθιακού-Πατραϊκού «Ο ΝΗΡΕΑΣ»

Προβολή αποσπασμάτων από το ντοκιμαντέρ «Ο ανελκυστήρας»

Ομιλητές

Κωνσταντίνος Κακούρος φοιτητής Πληροφορικής, Άτομο με κινητική αναπηρία.

Θέμα: Το μήνυμα του «Ανελκυστήρα»

Ιωάννα Θωμοπούλου, Υπεύθυνη Αγωγής Υγείας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας

Θέμα: «Άτομα με Αναπηρία και Εκπαίδευση»



* Θα ακολουθήσει συζήτηση.

12:00-14:00

Ιατρικός Σύλλογος Πατρών - Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος- Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσιοθεραπευτών, Περ. Τμ. Αχαΐας και Ηλείας

Θέμα: «Νέες Τεχνολογίες και Υγεία»

Χαιρετισμοί

Ομιλητές

Άννα Μαστοράκου, Πρόεδρος Ιατρικού Συλλόγου Πατρών, Αντιπεριφερειάρχης Δημόσιας Υγείας ΠΔΕ

Θέμα: «Ψηφιακές εφαρμογές ως αντίβαρο στις κοινωνικές ανισότητες στην Υγεία»

Θεόδωρος Βασιλόπουλος Αντιπεριφερειάρχης Εξυπηρέτησης του Πολίτη και Ψηφιακής Διακυβέρνησης ΠΔΕ

Θέμα: «Τα προγράμματα ψηφιακών εφαρμογών στην Υγεία»

Δημήτρης Μούρτζης, Καθηγητής στο Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών, Αντιπρόεδρος ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Πατρών, Επιστημονικός Υπεύθυνος Patras iQ

Θέμα: «Η Ιατρική διάγνωση στην ψηφιακή εποχή»

Μεγακλής Βασιλάκης Co-founder & CEO Squaredev BV

Θέμα: «Τεχνητή νοημοσύνη στον τομέα της υγείας»

Δημήτρης Τσακαλίδης, Συνιδρυτής εταιρείας Novelcore

Θέμα: «H τεχνητή νοημοσύνη στην υγεία»

Απόστολος Γίδας, BSc Διατροφολόγος Διαιτολόγος, επιστημονικός υπεύθυνος Dr Prinou Πάτρας

Θέμα: «Μακροβιότητα και Αντιγήρανση (Longevity)»

Συντονισμός: Παναγιώτης Γιαλένιος, εκδότης εφ. «Σύμβουλος Επιχειρήσεων»

19:30-21:30

Ιατρικός Σύλλογος Πατρών-Περιφερειακή Ομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία Δυτικής Ελλάδας & Νοτίων Ιονίων Νήσων

Θέμα: «Αποτύπωμα της Ψυχικής Υγείας στην Περιοχής μας»

Χαιρετισμοί

Κεντρικός ομιλητής:

Φίλιππος Γουρζής, Καθηγητής, Διευθυντής Ψυχιατρικής Κλινικής ΠΓΝΠ

Θέμα: «Χαρτογράφηση της Ψυχικής Υγείας στην ΠΔΕ»

Παρεμβάσεις μελών Επιτροπή Ψυχικής Υγείας ΙΣΠ:

Στέφανος Κούλης, Παναγιώτης Αλεξόπουλος, Γεώργιος Ρήγας, Παναγιώτα Γούλα, Ευθυμία Δεληγιάννη

Τοποθετήσεις Φορέων Ψυχικής Υγείας περιοχής:

Χριστίνα Μπίκου, Πρόεδρος ΔΣ Συλλόγου για την Ψυχική Υγεία- ΣΟΨΥ Πάτρας

Κατερίνα Μέντη, Ψυχίατρος Παιδιών & Εφήβων, Επιστημονικά Υπεύθυνη της Μονάδας Παιδιών & Εφήβων του Ε.Κε.Ψ.Υ.Ε. Πάτρας

Γιάννα Ζορμπά, Επιστημονικά Υπεύθυνη, Κέντρο Πρόληψης Εξαρτήσεων & Προαγωγής Ψυχοκοινωνικής Υγείας Π.Ε. Αχαΐας Καλλίπολις

Εκπρόσωπος, Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας

Εκπρόσωπος, Σωματείο Γονέων και Φίλων των Ατόμων με Αυτισμό και Ν.Υ. Αχαΐας «ΜΙΤΟΣ»

Εκπρόσωπος, Κοινωφελές Σωματείο Αρωγής και Φροντίδας Ηλικιωμένων και Ατόμων με Αναπηρία-ΦΡΟΝΤΙΖΩ

Συντονισμός:

Άννα Μαστοράκου, Πρόεδρος Ιατρικού Συλλόγου Πατρών, Αντιπεριφερειάρχης Δημόσιας Υγείας ΠΔΕ

Παναγιώτης Γιαλένιος, εκδότης εφ. «Σύμβουλος Επιχειρήσεων»

