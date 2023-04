Ξεκινούν γυρίσματα για γαλλική ταινία στις Σπέτσες

Σε κινηματογραφικό πλατό μετατρέπονται για ακόμα μία φορά οι Σπέτσες. Μετά το «Κnives Οut: Glass Onion» με πρωταγωνιστή τον Ντάνιελ Κρεγκ, μια νέα ταινία θα γυριστεί στο ιστορικό νησί του Αργοσαρωνικού, με τις ομορφιές του να ταξιδεύουν σε όλον τον κόσμο.

Πρόκειται για τη γαλλική ταινία με τίτλο «The child who measured the world» (Το παιδί που μετρούσε τον κόσμο), τα γυρίσματα της οποίας θα ξεκινήσουν στα τέλη Απριλίου και θα διαρκέσουν μέχρι τις αρχές του Ιουνίου.

Βασισμένη στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Mertin Arditi, ο οποίος το 2017 τιμήθηκε με τα βραβεία Prix Mediterranee Prix du Meilleur Roman Points, η ταινία σε σκηνοθεσία του ελληνικής καταγωγής Takis Candilis, ουσιαστικά πραγματεύεται τη δύναμη της αγάπης, τόσο για τους ανθρώπους, όσο και για τους τόπους.

Ήδη στο νησί των Σπετσών επικρατεί αναβρασμός, καθώς η παραγωγή που ανήκει στην εταιρεία Blonde αναζητά βοηθητικούς ηθοποιούς για να συμμετέχουν στην ταινία.