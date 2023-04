Μπέσσυ Μάλφα, Μιχάλης Μαρκάτης και Φωτεινή Ντεμίρη στις 23/4 στην Πάτρα με την παράσταση "Άκρως Συμπαντικό"

Έγραψαν για την παράσταση:

«Έχοντας την επιμέλεια τόσο της μετάφρασης όσο βεβαίως και της σκηνοθεσίας, η Κωνσταντίνα Νικολαΐδη αποφασίζει να διαβάσει εις βάθος το πρωτότυπης ροής έργο της Jones και να αναδείξει κάθε του πτυχή μέσα από τους έξι ικανότατους ερμηνευτές της.» zappit.gr

«Το Άκρως Συμπαντικό δεν είναι μόνο μια πολύ καλή κωμωδία. Είναι ένας ανάγλυφος χάρτης των σύνθετων ανθρώπινων σχέσεων. Είναι μια φωνή από το Σύμπαν που μας λέει να αγαπάμε, να "ακούμε", να μαθαίνουμε, να "βλέπουμε", να καταλαβαίνουμε.» θεατρο.gr

«Όλοι οι ηθοποιοί είναι εκπληκτικοί. Η Κωνσταντίνα Νικολαΐδη καταφέρνει να αντιμετωπίζει κάθε πρόκληση με επιτυχία. keysmash.gr

«Ένα μείγμα εύφορης γραφής, ειρωνικής ματιάς και βαθιάς μελαγχολίας σε σωστές αναλογίες και με ωραίες ερμηνείες.» onlytheater.gr

Βραβεία και υποψηφιότητες έργου

- Winner! Susan Smith Blackburn Prize

- Winner! The Critics' Circle Theatre Award - Best New Play

- Winner! The People's Choice Award - Best New Play

- Υποψήφιο! Lawrence Olivier Award - Best New Play

- Winner of two Lawrence Olivier Awards for Best Actress in a Supporting Role (Marcia Warren) and Best Set Designer (Tim Hatley) for the production of National Theatre of England directed by John Caird.

Κριτικές για το έργο

- “Στενάχωρο, πολύ στενάχωρο, αστείο, παρά πολύ αστείο... Ένα πραγματικά υπέροχο θεατρικό έργο.” Sunday Times

- “Πλούσιο, πρωτότυπο, έξυπνο, αστείο και συγκινητικό.” Daily Telegraph

- “H Charlotte Jones γράφει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για ανεπίτευκτα συναισθήματα, ανθρώπινες σχέσεις και γεγονότα.” The Observer

- “Υπέροχα γραμμένο έργο, με μια εξαίσια ισορροπία μεταξύ του αιχμηρού του χιούμορ και της πνευματικής διορατικότητάς του.” The Stage

- “Συναρπαστική ιστορία. Κέρδισε το στοίχημα.” The Daily Mail

Μετάφραση/Σκηνοθεσία: Κωνσταντίνα Νικολαΐδη

Σκηνικά: Μαρία Φιλίππου

Κοστούμια: Μαντώ Ψυχουντάκη

Πρωτότυπη μουσική: Γιάννης Οικονόμου

Κίνηση: Χριστίνα Φωτεινάκη

Σχεδιασμός φωτισμών: Αργύρης Θέος

Βοηθός σκηνοθέτη: Πάμελα Οικονομάκη

Make-up artist: Ράνια Γιαννάκη

Creative Agency: Grid Fox

Επικοινωνία: Άντζυ Νομικού

Παραγωγή: A PRIORI www.a-priori.gr

Παίζουν οι ηθοποιοί (αλφαβητικά)

Κώστας Καζανάς, Μπέσσυ Μάλφα, Μιχάλης Μαρκάτης, Κωνσταντίνος Μουταφτσής, Φωτεινή Ντεμίρη, Τζούλι Τσόλκα.

Η παράσταση θα παιχθεί στη σκηνή του Θεάτρου Πάνθεον στη Δημ. Γούναρη 34, στην Πάτρα την Κυριακή 23 Απριλίου στις 20.00

Διάρκεια: 115 λεπτά (χωρίς διάλειμμα).

Εισιτήρια:

18€ Ζώνη Α / 15€ Ζώνη Β.

Προπώληση:

- https://www.viva.gr/tickets/theater/akros-sympantiko-patra/

- Καταστήματα PUBLIC

- Θέατρο Πάνθεον (διάθεση εισιτηρίων από 17/4 & τηλ. κρατήσεις στο 2610325778).

*Υπεύθυνη Επικοινωνίας: Άντζυ Νομικού.