Παρουσίαση του βιβλίου του Παναγιώτη Παπαϊωάννου στην Πάτρα την Παρασκευή 31 Μαρτίου (8.00 μ.μ.) στο Lalila (Ρήγα Φεραίου και Κανάρη).

Το παρμπρίζ αυτής της Ντελόριαν δε χρειάζεται υαλοκαθαριστήρα για τη σκόνη του χρόνου.

Από τις κασέτες της λαϊκής στο «ΜΟΥΣΙΚΟΡΑΜΑ» και το MTV. Από το Ολυμπιακό Στάδιο στο «ΡΟΔΟΝ Club» κι από κει στη Νέα Φιλαδέλφεια και τα σταντ του «Σόλωνος και Μασσαλίας». Από τα χαλίκια των θερινών στα διπλά με μπάλα δανεική, κει που σκάει το κύμα. "Αναστό'' εναντίον Σαραβάκου, Γκάλης κατά Πέτροβιτς, Μπράϊαν Ρόμπσον κατά Βαν Μπάστεν, η αντίστροφη καταμέτρηση προς τις πανελλαδικές.

Αληθινές οπτασίες και σινεματικές παραλίες, κοινότητα «ΠΟΠ & ΡΟΚ» και απροειδοποίητα διαγωνίσματα, πάρτι σε χωλ και αυλόγυρους, σφηνάκια Β-52, κασέτες που αλλάζουν χέρια, κοπάνες, «πενταήμερες» και ρομάντζα που ντύνονται έρωτες in the Still Of The Night.

