Η ΑΜΚΕ InterMediaKT στα πλαίσια της φετινής Παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας στις 8 Μαρτίου διοργανώνει δωρεάν διαδικτυακά εργαστήρια με θέμα:«DigitALL: Καινοτομία και τεχνολογία για την ισότητα των φύλων».

Βασικος στόχος η εκπαίδευση, η κατάρτιση και η καινοτομία μέσω τεχνολογικών εργαλείων στα πλαίσια της δράσης Patras Codecamp, για την ενδυνάμωση κυρίως των γυναικών στον τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Τα εργαστήρια θα είναι ανοιχτά προς όλ@.



Η θεματική αυτή επιλέχτηκε από τον ΟΗΕ για να αναγνωρίσει και να τιμήσει τις γυναίκες και τα κορίτσια που υπερασπίζονται την πρόοδο της τεχνολογίας και της ψηφιακής εκπαίδευσης. Η ημέρα αυτή τονίζει τον αντίκτυπο του ψηφιακού χάσματος μεταξύ των φύλων που διευρύνει τις οικονομικές και κοινωνικές ανισότητές. Αναδεικνύει επιπλέον τη σημασία της προστασίας των δικαιωμάτων των γυναικών και των κοριτσιών στους ψηφιακούς χώρους .



Ακόμη και σήμερα, οι γυναίκες αποτελούν μόνο το 22% των εργαζομένων στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης παγκοσμίως!



Τα διαδικτυακά εργαστήρια θα πραγματοποιηθούν μέσω Zoom στις 8/3/23, 15:30- 20:00 με τις παρακάτω θεματικές:



- 15:30-16:00 | Η τεχνολογική ενδυνάμωση των γυναικών στην αντιμετώπιση της έμφυλης βίας | Αντωνέλα Κοτσώνη - Project Manager

- 16:00-17:00 | Δημιουργία διαδραστικών ιστοριών και κουίζ με χρήση του Microsoft PowerPoint | Ειρήνη Ιωαννίδου - Ιδρύτρια και Creative Director Vongrid

- 17:00-18:00 | Create a game using JavaScript| Νάντια Ρόδη - Quality Assurance Engineer

- 18:00-19:00 | Agile Essentials for Women: "Navigating Change and Uncertainty" | Έλενα Χρονοπούλου - Development Manager in Etraveli Group

- 19:00-20:00 | Εισαγωγή στο Wordpress | Ευδοκία Ξύγκη - Full Stack Developer



Μπορείτε να επιλέξετε ένα ή περισσότερα sessions.



Kάντε την αίτηση σας μέχρι Τρίτη 7/3/23: https://forms.office.com/e/ke0PNJqSCf