The Voice: Η Φαίη Σκορδά έκανε εντυπωσιακή πρεμιέρα

Για ένα ακόμα Σάββατο, πιστό στο τηλεοπτικό του ραντεβού, το The Voice ήρθε στους δέκτες μας μέσα από το πρόγραμμα του ΣΚΑΪ. Αυτή τη φορά, όμως, το μουσικό τάλεντ σόου έκανε πρεμιέρα στα live την παρουσίαση των οποίων και ανέλαβε η Φαίη Σκορδά.



Έτσι, ακριβώς στις 9 το βράδυ, η αγαπημένη παρουσιάστρια της πρωινής ζώνης φόρεσε με δυναμισμό τα… βραδινά της και καλωσόρισε το τηλεοπτικό κοινό με ένα μεγάλο χαμόγελο. «Καλησπέρα, καλησπέρα! Καλωσορίσατε στο νούμερο 1 μουσικό τάλεντ σόου της ελληνικής τηλεόρασης. Καλωσορίσατε στα live cross battle του The Voice. Καλωσορίσατε στο The Voice of Greece

Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που βρίσκομαι εδώ σήμερα στη σκηνή του The Voice. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γιατί εκτός από τα πρωινά θα κάνουμε παρέα τώρα και τα βράδια μέχρι και τον μεγάλο τελικό. Μέχρι να αναδείξουμε, να αναδείξετε εσείς από το σπίτι τον μεγάλο νικητή και την καλύτερη φωνή της Ελλάδας».