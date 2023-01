Πανεπιστήμιο Πατρών: Ο Σταύρος Δήμας Επίτιμος Διδάκτορας

Tην Δευτέρα, 30 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 18.00, θα πραγματοποιηθεί ο επίσημος εορτασμός του Πανεπιστημίου Πατρών για τους Τρεις Ιεράρχες και την Ημέρα των Γραμμάτων.

Θα γίνει στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. Στο πλαίσιο της Εκδήλωσης θα απονεμηθεί ο τίτλος του Επίτιμου Διδάκτορα του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών στον προσκεκλημένο ομιλητή κ. Σταύρο Κ. Δήμα, πρώην Υπουργό και πρώην Επίτροπο Ε.Ε.

Η έναρξη της εκδήλωσης θα πραγματοποιηθεί με τον χαιρετισμό του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πατρών Καθηγητή Χρήστου Ι. Μπούρα ενώ θα ακολουθήσει Χαιρετισμός από τον Εκπρόσωπο του Προέδρου της Ελληνικής Κυβέρνησης, Υφυπουργό Εξωτερικών, κ. Ανδρέα Κατσανιώτη. Στη συνέχεια, θα απονεμηθούν τιμητικές πλακέτες και διπλώματα στα μέλη ΔΕΠ που αφυπηρέτησαν το προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος, 2021-22, ως αναγνώριση της μακρόχρονης προσφοράς τους στην εκπαίδευση και την ανάπτυξη του Ιδρύματος. Επίσης, θα απονεμηθούν τα «Φοιτητικά Βραβεία Αριστείας», τιμητικές διακρίσεις που συνοδεύονται από χρηματικά έπαθλα, σε αριστεύσαντες αποφοίτους του Πανεπιστημίου Πατρών το ακαδημαϊκό έτος 2021-22. Κατά την διάρκεια της εκδήλωσης θα πραγματοποιηθεί και η απονομή του Βραβείου «Ανδρέα Φιλίππου», των Βραβείων Εξαίρετης Δημοσίευσης «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ» 2022 και των Βραβείων Εξαίρετης Διδασκαλίας «ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΠΑΝΟΥΤΣΟΣ» 2022.

Τέλος, η εκδήλωση θα ολοκληρωθεί με την κεντρική ομιλία του τιμώμενου, κ. Σταύρου Κ. Δήμα, με θέμα: «Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Κλιματική Αλλαγή».

Επισυνάπτεται η πρόσκληση (pdf) & το πρόγραμμα της εκδήλωσης (pdf). Η εκδήλωση θα μεταδοθεί και διαδικτυακά: https://youtu.be/Y4AOgWtHkvs

----

Συνάντηση των Πρυτανικών Αρχών με τον Εμποροβιομηχανικό Σύλλογο Μεσολογγίου

Εποικοδομητική συνάντηση επί θεμάτων που αφορούν τα Τμήματα του Πανεπιστημίου Πατρών που εδρεύουν στο Μεσολόγγι είχαν τη Δευτέρα 23 Ιανουαρίου ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου κ. Χρήστος Μπούρας, ο Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών και Διεθνών Θεμάτων κ. Διονύσης Μαντζαβίνος και ο Επίκουρος Καθηγητής Γεωργικής Φυσικοχημείας κ. Ευάγγελος Γιαννακόπουλος με τον Πρόεδρο του Εμποροβιομηχανικού Συλλόγου Μεσολογγίου κ. Κωνσταντίνο Πασιόπουλο και άλλα μέλη της διοίκησης. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του Συλλόγου, σε πολύ καλό κλίμα, με τις δύο πλευρές να θέτουν μια σειρά επιτακτικών ζητημάτων που αφορούν την εύρυθμη λειτουργία του Πανεπιστημίου και τις συνθήκες διαβίωσης των φοιτητών στην πόλη του Μεσολογγίου.

----

Πανελλήνιο Συνέδριο Ενδοκρινολογίας «ΕΝΔΟΡΑΜΑ 2022» | Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο

Σε συνέχεια των προηγούμενων 14 συνεδρίων και ακολουθώντας τις εξελίξεις το ΕΝΔΟΡΑΜΑ ’22, θα διεξαχθεί 27 έως 29 Ιανουαρίου 2023 στο Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. Πρόκειται για ένα Πανελλήνιο Συνέδριο Ενδοκρινολογίας με διεθνή συμμετοχή που έχει φιλοδοξία να παρουσιάσει τις σημαντικές εξελίξεις, σε όλους τους τομείς της Ενδοκρινολογίας. Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου λαμβάνει χώρα και το Πολιτιστικό Ενδόραμα με τίτλο: "Ναυάγια και Ενάλιες Αρχαιότητες". Αναλυτικές πληροφορίες: Περισσότερα: https://www.endorama.gr/

----

27.01.2023 | Τελετή Αναγόρευσης του Καθηγητή Ανδρέα Γ. Τζάκη, σε Επίτιμο Διδάκτορα

O Ανδρέας Γ. Τζάκης, Emeritus Director Transplantation Cleveland Clinic Enterprise, “Tzakis” Chair Transplantation University of Miami, Τακτικό Μέλος Ακαδημίας Αθηνών θα αναγορευθεί Επίτιμος Διδάκτορας του Τμήματος Ιατρικής, την Παρασκευή 27 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 18:00 στην Αίθουσα Τελετών του Πανεπιστημίου Πατρών. Το έργο και την προσωπικότητα του τιμώμενου θα παρουσιάσει ο Καθηγητής του Τμήματος Ιατρικής κ. Ιωάννης Μαρούλης ενώ θα ακολουθήσει η αναγόρευση του τιμώμενου σε Επίτιμο Διδάκτορα από τον Αναπληρωτή Πρόεδρο του Τμήματος Ιατρικής, Καθηγητή κ. Γεώργιο Καγκάδη και η περιένδυσή του από τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου, Καθηγητή Χρήστο Μπούρα. Η εκδήλωση της επιτιμοποίησης θα ολοκληρωθεί με την ομιλία του τιμώμενου με τίτλο: «Προσωπική εμπειρία με τις μεταμοσχεύσεις μήτρας». Επισυνάπτεται η πρόσκληση της εκδήλωσης (pdf). H εκδήλωση θα μεταδοθεί και διαδικτυακά στο σύνδεσμο: https://youtu.be/JJVR_BD4Vzo

Σεμινάρια σε θέματα δημιουργίας προσβάσιμων αρχείων

Η Μονάδα Προσβασιμότητας της Κοινωνικής Μέριμνας διοργανώνει δωρεάν επιμορφωτικά σεμινάρια που απευθύνονται σε μέλη ΔΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ και Διοικητικούς Υπαλλήλους σε θέματα δημιουργίας προσβάσιμων αρχείων Word, PowerPoint, Excel και PDF. Η εκπαίδευση είναι διάρκειας 1 ώρας και τα σεμινάρια πραγματοποιούνται διαδικτυακά (μέσω της πλατφόρμας τηλεδιάσκεψης Zoom) σε μηνιαία βάση.

Για το επόμενο χρονικό διάστημα έχουν οριστεί οι εξής ημερομηνίες και ώρες:

Πέμπτη, 26 Ιανουαρίου στις 11 π.μ.

Τρίτη, 21 Φεβρουαρίου στις 10 π.μ.

Τετάρτη, 22 Μαρτίου στις 12 μ.μ.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τον παρακάτω σύνδεσμο: https://socialwelfare.upatras. gr/seminaria-epimorfosis- melon-dep-kai-d/

----

Χάρτης Σημείων Προσβασιμότητας Πανεπιστημίου Πατρών- Πανεπιστημιούπολη Κουκούλι

Σε συνέχεια των ενεργειών για την καταγραφή των σημείων πρόσβασης του Πανεπιστημίου Πατρών, ο Χάρτης Σημείων Προσβασιμότητας ανανεώθηκε και πλέον περιλαμβάνει και τα σχετικά σημεία της Πανεπιστημιούπολης στο Κουκούλι. Ο χάρτης είναι δυναμικός και θα ενημερώνεται με νέα σημεία. Η Μονάδα Προσβασιμότητας της Κοινωνικής Μέριμνας παραμένει στη διάθεση της πανεπιστημιακής κοινότητας ώστε να προσθέσει κι άλλα σημεία ή/και να βελτιώσει την ακρίβεια της πληροφορίας για τα σημεία προσβασιμότητας που έχουν ήδη καταγραφεί. Ο Χάρτης είναι διαθέσιμος στον παρακάτω σύνδεσμο: https://arcg.is/15reCL

----

Εκδηλώσεις στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών

Επιστημονικό Συνέδριο «ΕΝΔΟΡΑΜΑ 2022»

27-29/1/23

Περισσότερα: https://www.endorama.gr/

Επιστημονική Συνάντηση Φοιτητικής Ομάδας Formula Student

27/1/23

Σεμινάριο Μεταμοσχεύσεων Χειρουργικής Κλινικής ΠΓΝΠ

28/1/23

Εναρκτήρια Συνάντηση: «Αύξηση της κοινωνικής αποδοχής της αιολικής ενέργειας» (Ιncreasing the Social Acceptance of Wind Energy)

31/1/23

European Climate Initiative

Ημερίδα: «Προχωρημένες Σπουδές στη Φυσική - Advanced Studies in Physics» Εναρκτήρια Συνάντηση: «Αύξηση της κοινωνικής αποδοχής της αιολικής ενέργειας» (Ιncreasing the Social Acceptance of Wind Energy)

2/2/23

Αναλυτικές Πληροφορίες: http://www.confer.upatras.gr/