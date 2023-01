Θα γίνει λοιπόν, η Πάτρα City Break; Τι άλλαξε τα τελευταία χρόνια σε επίπεδο ξενοδοχειακών υποδομών- Τα νέα brands

Mπορεί οι φορείς της πόλης να μην κάνουν τίποτα ιδιαίτερο γι' αυτό, μπορεί η Πάτρα να έχει τα γνωστά - ανυπέρβλητα για όσους την διαχειρίζονται - προβλήματα, μπορεί να ζηλεύουμε την πρόοδο άλλων πόλεων όπως τα Τρίκαλα ή η Καλαμάτα, αλλά τελευταία έστω και αμυδρά κάτι φαίνεται να αλλάζει.

Ίσως είναι το κύμα τουρισμού που οδηγεί την ίδια την Αγορά σε αναζήτηση νέων προορισμών, ίσως η έκρηξη του Airbnb, που αρχίζει να εξαπλώνεται, αν και με καθυστέρηση, στην Πάτρα, ίσως η ίδια η πόλη να κουράστηκε να περιμένει τους φορείς της να πάρουν πρωτοβουλία… Πάντως κάτι αλλάζει. Η πόλη αποκτά νέα στέκια, μαγαζιά με vintage αντικείμενα, βίγκαν εστιατόρια, φρέσκους χώρους που αποτελούν κοιτίδες για νέες ιδέες. Η Πάτρα που έγινε εσχάτως η πόλη των επιτυχημένων startuppers, βοηθούντος και του Πανεπιστημίου της, το οποίο φέτος πρωτοπόρησε διοργανώνοντας το πρώτο στην χώρα φεστιβάλ υποδοχής των πρωτοετών φοιτητών της.

Την ίδια στιγμή νέα, μεγάλα εμπορικά σήματα πολυτελών αλυσίδων ξενοδοχείων προστίθενται στο ξενοδοχειακό δυναμικό της Πάτρας και της ευρύτερης περιοχής, αλλάζοντας το τοπίο των ξενοδοχειακών παροχών και των brands στην Αχαϊκή πρωτεύουσα. Το καλοκαίρι του 2022 η εταιρεία διαχείρισης ακινήτων «Μπλε Κέδρος» των αδερφών Παύλου και Μιχάλη Ευμορφίδη, γνωστών από την εταιρεία στρωμάτων και προϊόντων ύπνου, Coco-Mat, απέκτησε το εγκαταλειμμένο ξενοδοχείο «Alexander Bay» στα Αραχωβίτικα.

Ο χώρος αναμένεται να εκμισθωθεί στον όμιλο εκμετάλλευσης ακινήτων για τη δημιουργία εντός 5άστερου resort. Η απόκτησή του από τους νέους ιδιοκτήτες έγινε έναντι τιμήματος 1,8 εκατ. ευρώ, σε ηλεκτρονικό πλειστηριασμό. Το ακίνητο είναι παραθαλάσσιο, ενώ βρίσκεται εντός του οικισμού Αραχωβιτίκων του Δήμου Πάτρας και είναι συνολικής επιφάνειας 21.625 τ.μ. με κτιριακό συγκρότημα εμβαδού 5.373 τμ και λειτουργούσε ως ξενοδοχείο. Το έτερο μεγάλο επενδυτικό σχέδιο που οδεύει προς υλοποίηση αφο ρά στον επίγειο παράδεισο του πρώην club mediteranee στο Λαμπίρι Αχαΐας που έγινε στάχτη από την καταστροφική φωτιά τον Ιούλιο του 2021. Το ακίνητο αναμένεται να αξιοποιηθεί με την κατασκευή ενός ξενοδοχείου πολυτελείας πέντε αστέρων με κέντρο θαλασσοθεραπείας -υδροθεραπείας - ευεξίας και συνεδριακό κέντρο. Πέρα από τα παραθαλάσσια σημεία και μέσα στην «καρδιά» της Πάτρας, επενδύσεις φέρνουν νέο αέρα στον ξενοδοχειακό τομέα.

Σαν κι αυτόν που «φύσηξε» από το 2020 όταν άνοιξε τις πόρτες του το The Bold Type hotel, το πρώτο 5στερο ξενοδοχείο στην καρδιά της Άνω πόλης στην οδό Γερμανού. Το καλοκαίρι του 2021 άνοιξε ανανεωμένο και με νέα επωνυμία τις πύλες του και το My Way Hotel & Events, ενώ το σερί νέων επενδύσεων σε καταλύματα συνεχίζεται. Στο κέντρο της Πάτρας, στην οδό Παντανάσσης, εδώ και λίγους μήνες λειτουργεί πλέον το 4στερο Patras Casale, ενώ στο «μπαλκόνι» της πόλης, στις σκάλες Αγίου Νικολάου, υποδέχεται επισκέπτες από την άνοιξη του 2022 το 193°art_hotel. Με αφορμή τον φρέσκο αέρα στις ξενοδοχειακές υποδομές και τον τουρισμό στην πόλη, το ΤΗΕ BEST σας ξεναγεί στις σουίτες τριών ξενοδοχείων της πόλης.